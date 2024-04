プライベートを満喫できる1棟貸しバケーションハウス！沖縄県宮古島「ReHaQ宮古島バケーションレンタルハウス」

沖縄県宮古島に、旅の拠点として利用できる「ReHaQ(リハク)宮古島バケーションレンタルハウス」が2024年5月1日にオープンします。

沖縄県宮古島「ReHaQ宮古島バケーションレンタルハウス」

オープン日:2024年5月1日

施設名: ReHaQ宮古島バケーションレンタルハウス

所在地: 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根604-7

[宿泊プラン]※予定

・1棟貸し(貸切)

・宿泊プラン料金にレンタカー付き

チェックイン:15:00〜18:00、チェックアウト:11:00

料金:59,800円(税込)〜

最大宿泊人数:6名

ReHaQ宮古島バケーションレンタルハウスは美しいビーチや絶景ポイントからもほど近い、平良(ひらら)というエリアにある2棟限定の無人のバケーションハウスです。

全プランにレンタカーの貸出がセットになっており、宿の予約とは別にレンタカーを手配する手間がありません。

ブランド名称である「ReHaQ」には、Resort(リゾート)、Relax(リラックス)、Re(再び)、HAQ(泊、民泊、白)、Quality(クオリティ・高品質・質が良い)という意味が込められています。

沖縄本島のさらに南西に浮かぶ南国リゾート、宮古島を楽しむ旅の拠点としてプライベート感を重視した快適な宿泊が提供されます。

施設の過ごし方イメージ

大手ホテルや大型ヴィラよりもリーズナブルでプライベート感を重視した2棟のバケーションハウス。

1棟につき4〜6名が宿泊できます。

生活に必要な設備がしっかりと整ったお部屋は、まるでもうひとつの家のような場所。

小さなお子様連れでも、お友達同士のグループでも。

周りを気にせず、ゆったりとくつろいで、島の滞在を心ゆくまで楽しめます。

旅のプランを自身で自由にコーディネート

宮古島には、一年中楽しめるアクティビティや体験、ツアーがたくさんあります。

SUP、シュノーケルツアー、ダイビングツアー、カヤックなどのマリンスポーツから、ヨガ、星空ツアーなど、大人も子どもも一年中楽しめる遊びが盛りだくさん。

ReHaQ宮古島バケーションレンタルハウスでは、各種アクティビティをお得にできる特典を随時追加していく予定です。

※2024年4月下旬より宿泊予約開始予定

