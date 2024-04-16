¿À¼èÇ¦¡õ°æ¾åµ®»Ò¡¡LAVA¤È¥è¥¬¥×¥í¥°¥é¥à¶¦Æ±³«È¯¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤â¥è¥¬¤â¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£Ì£Ì£Ð£×¡½£Ø¡×¤Îà¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹á¤³¤È¿À¼èÇ¦¡Ê£µ£¹¡Ë¤È°æ¾åµ®»Ò¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î£Ì£Ì£Ð£×¡½£ØÆ»¾ì¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥È¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª£Ì£Á£Ö£Á¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥è¥¬¥×¥í¥°¥é¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£Ì£Á£Ö£Á¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀÖºä·Ê»Ò¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¸µ¡¢ÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿£´Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ëµ®»Ò¡¢£Ì£Ì£Ð£×¡½£Ø¤Î£ÎØ£Ò£É¤â¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¡£¿À¼è¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤é³«È¯¤·»Ï¤á¡¢¸µ¡¹¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀÖºä¤µ¤ó¤È¶¦Æ±¤ÇËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¡£µ»¤Î°ÒÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç»²²Ã¼Ô¤ÈÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥è¥¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢£²£°£°£µÇ¯¤Ë¤Ï£Ì£Á£Ö£Á½ÂÃ«Å¹¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëµ®»Ò¤Ï¡Ö£±£°¡¢£²£°Âå¤Ï¿²¤¿¤é¼£¤ëÂÎ¤Î¼ã¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢À°ÂÎ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂÎ¤Î²ÄÆ°°è¤¬¶¹¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¥è¥¬¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£º£¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤â¥è¥¬¤â¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¹¥¤¤Ê£²¤Ä¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Ë¸ª¤òÉé½ý¤·¥è¥¬¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿À¼è¤â¡ÖºÇ½é¤Ï¥è¥¬¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î°ã¤¤¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢¥è¥¬¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¥è¥¬¤ÎÆüËÜ°ì¤Ç¤¢¤ë£Ì£Á£Ö£Á¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤â¿·¤·¤¤³«Âó¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£¸å¤â£Ì£Á£Ö£Á¤È¶¦Æ±¤·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡ÖÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤È¤«¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ã¤ÆÀäÂÐÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£