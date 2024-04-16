£Í£Å¡§£É¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³Ú¶ÊÈäÏª¡¡£Í£Ï£Í£Ï£Î£Á¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡£±£·Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡×¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ä£Å£Â£Õ£Ô¡¡£Ó£É£Î£Ç£Ì£Å¡¡¡Ø£Í£É£Ò£Á£É¡Ù£Ð£Ò£Å£Í£É£Õ£Í¡¡£Å£Ö£Å£Î£Ô¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡£Í£Å¡§£É¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Ð£Ò£Ï£Ä£Õ£Ã£Å¡¡£±£°£±¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¡×¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¡Ö£Ã£ì£é£ã£ë¡×¡¢¡Ö£Ó£õ£ç£á£ò¡¡£Â£ï£í£â¡×¤Î£²¶Ê¤òÈäÏª¤·µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈÖÁÈ¤Çà¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼á¤Ë¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤¿¡££Ô£Ó£Õ£Ú£Õ£Í£É¡Ê£±£·¡Ë¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÉôÊ¬ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Í£Ï£Í£Ï£Î£Á¤Ï¡ÖÀ¼±ç¤À¤Ã¤¿¤ê¤¦¤Á¤ï¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ü¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÄÀ¤¬¶¯¤¯¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¾Ð´é¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£