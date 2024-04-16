BABYMETAL、横浜アリーナのMOMOMETAL聖誕祭「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」映像作品、発売決定
2024年3月2日（土）、3日（日）に横浜アリーナにて2DAYS開催されたBABYMETALのライブ映像が発売となる。MOMOMETALの“聖誕”を祝うライブとなった＜BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM＞の模様を収録したもので、Blu-ray、DVDそしてLIVE ALBUM / VINYLでの発売だ。すべて7月10日（水）にリリースとなる。
この2daysは、1st アルバム『BABYMETAL』から最新のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』まで、選りすぐりの楽曲がピックアップされ、バラエティに富んだ音楽性と自由度の高いセットリストで構成されていた。両日で共通していた楽曲はたったの5曲のみで、2日間を通して全30曲が余すところなく収録されているのが、この映像作品となっている。
3月2日（土）の「20 NIGHT」では、久しぶりに3rd アルバム『METAL GALAXY』から「DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)」「Shanti Shanti Shanti」「Kagerou」が披露され、「MAYA」や「BxMxC」などワールドツアーを通して進化を遂げたパフォーマンスと巨大LEDの映像演出がBABYMETALワールドを体現。来場者全員に配布された「神器」（LEDリストバンド）による美しい光の世界が広がり、会場がひとつになった「Monochrome」や「THE ONE」、海外公演でも人気を博しBABYMETALの新しいスタンダートナンバーとなった「メタリ！！ (feat. Tom Morello)」などを収録。そして、本公演の主役であるMOMOMETALが、天空からゴンドラでセンターステージに降臨し、20歳最後の夜に執り行われた聖誕の儀式でメインボーカルを務めた「ヘドバンギャー！！」で、キュートボイスとデスボイスを瞬時に切り替える歌声を披露している。
3月3日（日）の「21 NIGHT」では、「Elevator Girl」「ヤバッ！」「Starlight」「KARATE」などが久しぶりに披露された。そして、MOMOMETALの誕生日でもある3月3日の桃の節句と桃太郎をかけ、MOMOMETALが「META！メタ太郎」をその日限りのスペシャルな演出で熱唱。最後は、壮大な宇宙と未来へ向けて躍動する歌として「Arkadia」が、ラストを飾り2日間を終幕。ライブの臨場感と迫力溢れる映像を収録した永久保存版の内容となっている。
商品パッケージは、アナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤Blu-ray、通常盤Blu-ray、通常盤DVD、ライブ音源のアナログ盤が発売となる。内容の異なるDAY-1「20 NIGHT」とDAY-2「21 NIGHT」の2日間を表現するために、Blu-ray、DVDは2枚組に、LIVE VINYLは2タイトルに形態を分け、全30曲が収録されている。また「THE ONE」限定の商品として、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、64ページのライブ写真集がセットになったTHE ONEリミテッドエディションが、4月16日（火）18:00から予約販売が開始される。
『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』
2024年7月10日（水）発売
※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定。
Blu-ray & DVD
『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』
●【2Blu-ray（完全生産限定盤）】（20 NIGHT / 21 NIGHT：全30曲）
￥13,200 (tax in) TFXQ-78256〜78257 ※アナログサイズジャケット仕様
●【2Blu-ray（通常盤）】（20 NIGHT / 21 NIGHT：全30曲）
￥12,100 (tax in) TFXQ-78258〜78259
●【2DVD（通常盤）】（20 NIGHT / 21 NIGHT：全30曲）
￥9,900 (tax in) TFBQ-18289〜18290
LIVE VINYL
『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “20 NIGHT”』
●【2VINYL（完全生産限定盤）】（20 NIGHT：全15曲）
￥5,500 (tax in) TFJC-38133〜38134
『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “21 NIGHT”』
●【2VINYL（完全生産限定盤）】（21 NIGHT：全15曲）
￥5,500 (tax in) TFJC-38135〜38136
THE ONE限定盤
●【THE ONE限定盤（完全生産限定盤）2Blu-ray+4CD＋写真集】
『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -
￥26,400 (tax in) ONEB-0042
Blu-ray（2枚 / 全30曲）、LIVE ALBUM（4枚 / 全30曲）
※64ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様
【Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容】
20 NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38133〜38134のみ収録
【2024.3.2 at YOKOHAMA ARENA】
01. BABYMETAL DEATH
02. メギツネ
03. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)
04. Shanti Shanti Shanti
05. Kagerou
06. MAYA
07. BxMxC
08. シンコペーション
09. Monochrome
10. メタリ！！ (feat. Tom Morello)
11. ギミチョコ！！
12. ド・キ・ド・キ☆モーニング
13. THE ONE
14. ヘドバンギャー！！
15. Road of Resistance
21 NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38135〜38136のみ収録
【2024.3.3 at YOKOHAMA ARENA】
01. BABYMETAL DEATH
02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)
03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)
04. Elevator Girl
05. ヤバッ！
06. Believing
07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)
08. Starlight
09. KARATE
10. メタリ！！ (feat. Tom Morello)
11. ギミチョコ！！
12. ド・キ・ド・キ☆モーニング
13. THE ONE
14. META！メタ太郎
15. Arkadia
アーティストオンラインショップ『アスマート』
■『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -
https://www.asmart.jp/legend-mm
※受注受付期間
コンビニ支払：4月16日（火）18:00〜5月6日（月）23:59
クレカ・キャリア決済：4月16日（火）18:00〜5月13日（月）23:59
BABYMETAL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』主要販売サイト
https://TF.lnk.to/bm_legend-mm
【Blu-ray & DVD 早期予約・購入特典】
・早期予約特典：ジャケットシート（130mm×180mm）
※2024年5月12日（日）23:59までにご予約の方が対象となります。一部対象外の店舗があるため、ご予約の際は事前にご確認ください。
・Amazon特典：コットン巾着
・アスマート特典：A5クリアファイル （Type-A）
・TOY’S STORE特典：A5クリアファイル（Type-B）
・楽天ブックス特典：アクリルキーホルダー
・セブンネット特典：バンダナ（550mm×550mm）
※素材：ポンジ
・HMV特典：缶バッジ四角型 40mm×40mm
・汎用特典：ポストカード
【対象商品】「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」（TFXQ-78256〜78257 / TFXQ-78258〜78259 / TFBQ-18289〜18290）
※LIVE VINYL、THE ONE限定盤は映像特典の対象外となります。
※早期予約特典はLIVE VINYLと共通となります。THE ONE限定盤は早期予約特典およびアスマート特典の対象外となります。
※各特典絵柄は後日発表
【LIVE VINYL 早期予約・購入特典】
・早期予約特典：ジャケットシート（130mm×180mm）
※2024年5月12日（日）23:59までにご予約の方が対象となります。一部対象外の店舗があるため、ご予約の際は事前にご確認ください。
・Amazon特典：メガジャケ ※タイトルごとに絵柄が異なります。
・汎用特典：ステッカー（120mm×120mm） ※タイトルごとに絵柄が異なります。
【対象商品】「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “20 NIGHT”」（TFJC-38133〜38134）、
「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “21 NIGHT”」（TFJC-38135〜38136）
※Blu-ray（完全生産限定盤)、Blu-ray（通常盤）、DVD（通常盤）、THE ONE限定盤はLIVE VINYL特典の対象外となります。
※早期予約特典はBlu-ray（完全生産限定盤)、Blu-ray（通常盤）、DVD（通常盤）と共通となります。THE ONE限定盤は早期予約特典および汎用特典の対象外となります。
※各特典絵柄は後日発表
F.HERO x BODYSLAM x BABYMETAL DIGITAL SINGLE「LEAVE IT ALL BEHIND」
2024.3.14 Available Worldwide
ダウンロード＆ストリーミング：https://lnk.to/FBB_LIAB
＜FOX_FEST＞
さいたまスーパーアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:30 (5月25日)
OPEN 13:00 / START 14:30 (5月26日)
ARTIST：BABYMETAL, ELECTRIC CALLBOY, POLYPHIA, Bilmuri, METALVERSE (Guest Band ASTERISM)
FOX_FEST 特設ページ https://foxfestjapan.com
THE ONE限定チケット
■超MOSH’SH PIT （オールスタンディング）￥16,500 (tax in)
整理番号付、未就学児童可、1申込につき1枚まで
■超MOSH’SH SEAT（スタンド指定席1列目） ￥16,500 (tax in)
全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）、1申込につき1枚まで
※本チケットのお申込みは「THE ONE - 2024」メンバーが対象です。
一般チケット
■MOSH’SH PIT（オールスタンディング）￥11,000 (tax in)
整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで
■MOSH’SH SEAT（指定席）￥11,000 (tax in)
全指定席、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）、1申込につき2枚まで
■FOXチケット（オールスタンディング）￥5,500 (tax in)
整理番号付、小学生以上〜22歳以下（2024年5月31日時点）、1申込につき2枚まで
※2枚ご当選された場合、同行者も同様のtana年齢制限となりますので、お申込みの際は十分ご注意ください。
※FOXチケットのお客様と同行者は入場時に年齢確認を行います。23歳以上の方は、ご入場をお断りいたしますのでご注意ください。
※購入者ご本人と同行者のお名前と生年月日を確認できる顔写真付き身分証明書（マイナンバーカード・パスポート・免許証など）または書類を2点ご用意ください。
※FOXチケットは、「THE ONE先行2次受付」のみの受付となります。また、海外向け受付は行いません。
※ご購入いただいたチケットの払い戻しは出来ません。（公演延期、中止の場合除く）
※本公演では国内で契約された電話番号(IP電話を除く)
が登録されたスマートフォンを利用した「電子チケット」のみとなります。
お申込みされ当選された場合、公演当日はご本人・同行者様のスマートフォンがそれぞれ必要となります。
スマートフォンをお持ちでない方への、別途受付方法のご用意はございません。予めご了承ください。
海外在住者の方は、「海外在住者先行・OVERSEAS THE ONE 2nd PREORDER (LOTTERY)」をお申込みください。
※指定席番号または整理番号は公演前日の午後3時にチケット画面にてご案内となる予定です。
●THE ONE先行2次受付
受付期間（抽選）：2024年4月1日（月）12:00 ~ 4月8日（月）23:59
当落発表・入金期間：2024年4月13日（土）10:00 ~ 2024年4月16日（火）23:59
●OVERSEAS THE ONE 2nd PREORDER (LOTTERY)
受付期間（抽選）：2024年4月1日（月）12:00 ~ 4月8日（月）23:59
当落発表・入金期間：2024年4月13日（土）10:00
●クリエイティブマンプロダクション先行
受付期間（抽選）：2024年4月1日（月）12:00 ~ 4月8日（月）23:59
当落発表・入金期間：2024年4月13日（土）10:00 ~ 4月16日（火）21:00
●各種プレイガイド先行（ぴあプレリザーブ、イープラスプレオーダー、ローチケプレリクエスト）
受付期間（抽選）：2024年4月1日（月）12:00 ~ 4月15日（月）23:59
当落発表・入金期間：2024年4月19日（金）10:00 ~ 2024年4月23日（火）23:59
●ぴあプレリザーブ先行
受付期間（抽選）：2024年3月25日（月）12:00 ~ 2024年3月31日（日）23:59
当落発表・入金期間：2024年4月6日（土）10:00 ~ 2024年4月9日（火）23:59
●Amuse+先行
受付期間（抽選）：2024年3月25日（月）12:00 ~ 2024年3月31日（日）23:59
当落発表・入金期間：2024年4月6日（土）10:00 ~ 2024年4月9日（火）23:59
●オフィシャル先行
受付期間（抽選）：2024年3月16日（土）12:00 ~ 2024年3月24日（月）23:59
当落発表・入金期間：2024年3月30日（土）10:00 ~ 2024年4月2日（火）23:59
●OVERSEAS TICKET PREPRDER (LOTTERY)
受付期間（抽選）：2024年3月16日（土）12:00 ~ 2024年3月24日（月）23:59
当落発表：2024年3月30日（土）10:00
※電子チケット（スマートフォン）を紛失・盗難・お忘れなどお手元に無い場合、いかなる理由があってもご入場できません。
※購入チケットを第三者に販売する行為はいかなる理由があっても一切禁止としております。転売行為が発見された場合は、出品された方、購入された方ともに公演当日のご入場をお断り、また即刻退場とさせていただきます。
※公演の安全確保のため入場時に金属探知機による持ち物検査を実施します。ご入場の際に必要なもの以外はご持参をお控えください。お手荷物は必要最低限のものをご持参いただきますよう、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。
※本公演では「MOSH’SH PIT（オールスタンディング）」客席内に「HAPPY MOSH’SH PIT（オールスタンディング）」をご用意します。「MOSH’SH PIT（オールスタンディング）」のお客様で体力に自信の無い方、小さなお子様連れの方、女性の方などを対象としています。
※安全のため、飲酒してのご来場はご遠慮下さい。
[問]HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)
■BABYMETALワールドライブ＜DETHKLOK とのコーヘッドラインショー＞
2024年4月24日（水）アメリカ・サンフランシスコ／THE MASONIC OPEN：TBA / START：TBA
2024年4月25日（木）アメリカ・サンフランシスコ／THE MASONIC OPEN：TBA / START：TBA
SPECIAL GUESTS：2024年4月24日（水）：DragonForce / 2024年4月25日（木）：Nekrogoblikon
https://concerts.livenation.com/dethklok-babymetal-the-babyklok-tour-san-francisco-california-04-25-2024/event/1C006047C29F4047
＜Sick New World＞
2024年4月27日（土）Las Vegas Festival Grounds
https://www.sicknewworldfest.com/
＜ROCK IM PARK＞
2024年6月7日（金）ドイツ・ニュルンベルク
https://www.rock-im-park.com/en
＜ROCK AM RING＞
2024年6月8日（土）ドイツ・ニュルブルクリンク
https://www.rock-am-ring.com/en
＜アムステルダム ヘッドラインショー＞
2024年6月12日（水）オランダ・アムステルダム／ AFAS Live
https://www.ticketmaster.nl/event/302209
＜Greenfield Festival＞
2024年6月13日（木）スイス・インターラーケン
https://greenfieldfestival.ch/
＜DOWNLOAD FESTIVAL＞
2024年6月15日（土）イギリス・ドニントンパーク
www.downloadfestival.co.uk
＜Nova Rock Festival＞
2024年6月16日（日）オーストリア・ニッケルスドルフ
https://www.novarock.at/
＜ポーランド 初ヘッドラインショー＞
2024年6月18日（火）ポーランド・ワルシャワ
https://knockoutmusicstore.pl/wydarzenia/babymetal
＜Graspop Metal Meeting＞
2024年6月20日（木）ベルギー・デッセル
https://www.graspop.be/en/
＜Pinkpop Festival＞
2024年6月21日（金）オランダ・ランドグラーフ／ Megaland
https://www.pinkpop.nl/
＜Bad Omensとのコーヘッドラインショー＞
2024年6月23日（日）フランス・トゥールーズ／Zénith Toulouse Métropole
https://bit.ly/BMBO_Toulouse24
＜ROCK IN ROMA＞
2024年6月25日（火）イタリア・ローマ
https://rockinroma.com/en/tickets/
＜HELLFEST＞
2024年6月27日（木）フランス・クリッソン
https://tickets.hellfest.fr/
＜RESURRECTION FEST＞
2024年6月29日（土）スペイン・ガリシア
https://www.resurrectionfest.es/entradas/
■WOWOWにて「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」独占放送・配信
21 NIGHT 4月27日（土）午後10:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]
※各放送終了後〜1週間アーカイブ配信あり
収録⽇：2024年3⽉2⽇、3⽇
収録場所：神奈川 横浜アリーナ
https://www.wowow.co.jp/music/babymetal/
■BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM DELAY VIEWING
2024年3月31日（日）12:30開演（※3月2日（土）20 NIGHT上映）
2024年4月21日（日）12:30開演（※3月3日（日）21 NIGHT上映）
https://liveviewing.jp/babymetal_worldtour/
◆BABYMETALオフィシャルサイト