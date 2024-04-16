レースが行われた金沢競馬場(c)netkeiba

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　16日、金沢競馬場で行われた第5回ノトキリシマ賞(3歳・牝・重賞・ダ1500m・1着賞金300万円)は、2番手から3角で先頭に立った米倉知騎手騎乗の1番人気ハリウッドスマイル(牝3、金沢・中川雅之厩舎)が、中団から脚を伸ばした3番人気エムティトップ(牝3、金沢・佐藤茂厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒5(良)。

　さらに5馬身差の3着に7番人気レーヴァローゼ(牝3、金沢・藤田弘治厩舎)が入った。なお、2番人気トルピード(牝3、金沢・高橋俊之厩舎)は4着に終わった。

　勝ったハリウッドスマイルは、父ダノンレジェンド、母ロマンチック、その父サウスヴィグラスという血統。人気に応え、これが重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆ハリウッドスマイル(牝3)
騎手:米倉知
厩舎:金沢・中川雅之
父:ダノンレジェンド
母:ロマンチック
母父:サウスヴィグラス
馬主:新生ファーム
生産者:新生ファーム

【全着順】
1着　ハリウッドスマイル　1人気
2着　エムティトップ　3人気
3着　レーヴァローゼ　7人気
4着　トルピード　2人気
5着　スターマンモス　4人気
6着　モモダンゴ　6人気
7着　パープルビューティ　8人気
8着　サンヨウアカヘル　9人気