16日、金沢競馬場で行われた第5回ノトキリシマ賞(3歳・牝・重賞・ダ1500m・1着賞金300万円)は、2番手から3角で先頭に立った米倉知騎手騎乗の1番人気ハリウッドスマイル(牝3、金沢・中川雅之厩舎)が、中団から脚を伸ばした3番人気エムティトップ(牝3、金沢・佐藤茂厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒5(良)。

さらに5馬身差の3着に7番人気レーヴァローゼ(牝3、金沢・藤田弘治厩舎)が入った。なお、2番人気トルピード(牝3、金沢・高橋俊之厩舎)は4着に終わった。

勝ったハリウッドスマイルは、父ダノンレジェンド、母ロマンチック、その父サウスヴィグラスという血統。人気に応え、これが重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ハリウッドスマイル(牝3)

騎手:米倉知

厩舎:金沢・中川雅之

父:ダノンレジェンド

母:ロマンチック

母父:サウスヴィグラス

馬主:新生ファーム

生産者:新生ファーム

【全着順】

1着 ハリウッドスマイル 1人気

2着 エムティトップ 3人気

3着 レーヴァローゼ 7人気

4着 トルピード 2人気

5着 スターマンモス 4人気

6着 モモダンゴ 6人気

7着 パープルビューティ 8人気

8着 サンヨウアカヘル 9人気