【金沢・ノトキリシマ賞結果】ハリウッドスマイルが人気に応え重賞初制覇
16日、金沢競馬場で行われた第5回ノトキリシマ賞(3歳・牝・重賞・ダ1500m・1着賞金300万円)は、2番手から3角で先頭に立った米倉知騎手騎乗の1番人気ハリウッドスマイル(牝3、金沢・中川雅之厩舎)が、中団から脚を伸ばした3番人気エムティトップ(牝3、金沢・佐藤茂厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒5(良)。
さらに5馬身差の3着に7番人気レーヴァローゼ(牝3、金沢・藤田弘治厩舎)が入った。なお、2番人気トルピード(牝3、金沢・高橋俊之厩舎)は4着に終わった。
勝ったハリウッドスマイルは、父ダノンレジェンド、母ロマンチック、その父サウスヴィグラスという血統。人気に応え、これが重賞初制覇となった。
【勝ち馬プロフィール】
◆ハリウッドスマイル(牝3)
騎手:米倉知
厩舎:金沢・中川雅之
父:ダノンレジェンド
母:ロマンチック
母父:サウスヴィグラス
馬主:新生ファーム
生産者:新生ファーム
【全着順】
1着 ハリウッドスマイル 1人気
2着 エムティトップ 3人気
3着 レーヴァローゼ 7人気
4着 トルピード 2人気
5着 スターマンモス 4人気
6着 モモダンゴ 6人気
7着 パープルビューティ 8人気
8着 サンヨウアカヘル 9人気