世界大手の玩具メーカー「マテル」の人気カードゲーム「UNO(ウノ)」シリーズから、「ウノ ハンパねぇ!」が2024年4月20日(土)より登場!

カードを10枚ひかせるカードや、カードを持ちすぎるとゲームオーバーになるルールなどが追加された、このセットだけのスペシャルルールを楽しめるカードゲームです☆

マテル「ウノ ハンパねぇ!」

価格:1,760円(税込)

発売日:2024年4月20日(土)

マテルの人気カードゲーム「ウノ」シリーズから、「ウノ ハンパねぇ!」が登場!

カードを10枚ひかせる「ワイルドドロー10」や、指定の色がでるまでカードを引き続けなくてはならない「ワイルドカラールーレット」など、特別なカードが追加されたセットです。

さらに手持ちのカードが25枚以上になったら強制退場や、「7のスワップ」「0のパス」など本セットだけのスペシャルルールで遊べるのもポイント。

スペシャルルールと手加減無しのワイルドカードで盛り上がること間違いなしのカードゲームになっています☆

スペシャルルール・スペシャルカード

カードを持ちすぎるとゲームオーバーになるルールなど、この商品だけのスペシャルルールのほか、スペシャルカードが登場します。

ルールには、次の人は同じ価値以上ドローカードがあれば追加できる「スタッキング」や、7を出したら指名した人と手札を全交換できる「7のスワップ」、0を出したら全員次の人に手札をすべて渡す「0のパス」が設けられています。

さらに、手持ちのカードが25枚以上になったら強制退場の特別ルールも!

次の人が指定されたカラーが出るまで山からカードを引き続ける「ワイルドカラールーレット」や、次の人に山から10枚カードを引かせ、さらにカードを出せずに順番が移る「ワイルドドロー10」などのスペシャルカードも収録されています☆

10枚カードを引かなければならないカードや、カードを出せずに順番が移るカード、さらには強制退場のルールなど、手加減なしのゲームを楽しめるセット。

マテルの「ウノ ハンパねぇ!」は、2024年4月20日(土)より発売です☆

