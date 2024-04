グレープストーンが手掛けるスイーツバーガーブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)」から、2024年4月19日(金)よりピスタチオペーストを使った「ピスタソフトバーガー」が登場!

ナッツの女王であるピスタチオの芳醇な香りとコクを存分に楽しめる一品です☆

キャプテンスイーツバーガー「ピスタソフトバーガー」

価格:3個入り 702円(税込)

販売期間:2024年4月19日(金)〜9月30日(月)頃

販売店舗:キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店

まるでハンバーガーのようなスイーツを手掛けるキャプテンスイーツバーガー。

代表作「チーズチョコレートバーガー」をはじめ、美味しさを求めてたどり着いたボリューム満点のスイーツバーガーは、オープンから900万個を販売するほど話題になりました。

そんなキャプテンスイーツバーガーから、ピスタチオの旨味を惜しみなくサンドした「ピスタソフトバーガー」が登場!

“かぶりつく楽しさ”をテーマに、本物のハンバーガーのような“しっとりやわらか食感”を目指した限定バーガーです。

しっとりやわらかな“ナッツソフトクッキー”で、ピスタチオペーストを使った“ピスタチオ味ショコラ”をサンド。

ナッツの女王であるピスタチオの芳醇な香りとコクを惜しみなく閉じ込めたショコラを、はみ出すようにサンドしています。

また、ナッツソフトクッキーとピスタチオ味ショコラの間に忍ばせている“ホイップショコラ”も、ピスタチオ風味。

ひとくち頬張ると、ピスタチオの旨味がお口いっぱいに広がるスイーツです。

見た目はもちろん、おいしさも“はみ出し級”!

しっとりとやわらかな食感だからこそ味わえる“うまみの一体感”を堪能できます☆

オリジナルトートバッグプレゼントキャンペーン

期間:2024年4月19日(金)〜25日(木)

実施店舗:キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店

ボリューム満点のスイーツバーガー販売900万個突破を記念して、1週間限定でオリジナルトートバッグをプレゼントするキャンペーンを開催!

税込3,240円以上購入された方、各日先着200名に、オリジナルトートバッグをプレゼント。

デザインのテーマは“スイーツバーガー・ファクトリー”です。

「ストロベリーバーガー」がラインに乗って、次々と生まれてくる様子がとってもかわいいデザイン。

まるで工場見学に来たような気分を楽しめる、ポップでかわいいトートバッグです。

※なくなり次第終了

ピスタチオの芳醇な香りとコクを惜しみなく閉じ込めたショコラをサンドした春夏限定スイーツ。

キャプテンスイーツバーガーの「ピスタソフトバーガー」は、2024年4月19日(金)より発売です☆

