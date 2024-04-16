²ò·è¤Ë¤Ï¥É¥ï¡¼¥Õ¤Î¶¨ÎÏ¤¬…¡£¤½¤³¤ËÃÃÌê²°¤Î»Õ¾¢¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤ë¡ª¡¿Å¾À¸¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ï120Ç¯¤ÇË°¤¤Þ¤·¤¿¨
¡ØÅ¾À¸¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ï120Ç¯¤ÇË°¤¤Þ¤·¤¿ -Highelf with a long life-¡Ù¡ÊÀ®ÅÄ¥³¥¦¡§Ì¡²è¡¢¤é¤ëÄ»¡¦¤·¤¢¤Ó¤¹¡§¸¶ºî/¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡¡¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Õ¡¦¥¨¥¤¥µ¡¼¤Ï¡¢²Ì¼Â¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ¤ÏÀºÎî¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤ò120Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤ò»ý¤Ä¥¨¥¤¥µ¡¼¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê±Ç¤¨¤·¤Ê¤¤¿¹¤Î¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤ËË°¤¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡½¡½¡£1000Ç¯¤Î¼÷Ì¿¤ò¤â¤Æ¤¢¤Þ¤¹¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Õ¡¦¥¨¥¤¥µ¡¼¤Î¼«Í³ËÛÊü¤ÊÎ¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÅ¾À¸¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ï120Ç¯¤ÇË°¤¤Þ¤·¤¿ -Highelf with a long life-¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØÅ¾À¸¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ï120Ç¯¤ÇË°¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä