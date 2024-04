NVIDIA JAPANは4月16日、同社が展開するパートナープログラム「NVIDIA Partner Network」における日本国内アワードを発表した。Best NPN of the Yearには伊藤忠テクノソリューションズが輝いている。NVIDIA国内パートナー1位は「伊藤忠テクノソリューションズ」。アワード発表NVIDIA Partner Networkは、NVIDIAが展開して日本国内の企業が約80社加入しているパートナープログラム。販売パートナーだけでなく、クラウドパートナーやコンサルティングパートナーも含まれており、パートナーエコシステムは継続して拡大し続けているという。今回Best NPN of the Yearに伊藤忠テクノソリューションズが選ばれ、去年「Best Software Partner of the Year」の受賞からナンバーワンに昇格した。同社は2017年のパートナープログラム発足から加入している。Best NPN of the Year:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社Best Distributor of the Year:株式会社マクニカMarketing Award:株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズSolution Provider Award:GDEPSolution Provider Award:HPC システムズ株式会社