BABYMETALが、2024年3月2日(土)、3日(日)に横浜アリーナにて2DAYS開催したMOMOMETALの”聖誕”を祝うライブ「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」の模様を収録したBlu-ray、DVDそしてLIVE ALBUM / VINYLを7月10日(水)にリリースすることを発表した。「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024」を通して全世界25ヵ国を回り、国内外通算で約100公演を実施し、フェスやゲストアクト出演を除くヘッドラインツアーの総動員数が28万人を超える最大規模のワールドツアーを敢行したBABYMETAL。その日本凱旋公演として、今年最初のアリーナ公演は、2日間を通して、約30000人の観客が集結。MOMOMETAL20歳最後となる3月2日(土)を「20 NIGHT」、誕生日当日となる3日(日)を「21 NIGHT」と銘打ち、各日セットリストが異なる規格外でスペシャルな演出とともに熱狂ライブを披露した。

今回の2DAYSは、1stアルバム『BABYMETAL』から最新のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』まで選りすぐりの楽曲が披露され、バラエティに富んだ音楽性と自由度の高いセットリストで構成。両日披露された被り曲は5曲のみで、2日間を通して、世界基準の熱狂パフォーマンス全30曲を余すところなく収録。3月2日(土)の「20 NIGHT」では、久しぶりに3rd アルバム『METAL GALAXY』から「DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)」、「Shanti Shanti Shanti」、「Kagerou」が披露され、「MAYA」や「BxMxC」などワールドツアーを通して進化を遂げたパフォーマンスと巨大LEDの映像演出がBABYMETALワールドを体現。来場者全員に配布された「神器」(LEDリストバンド)による美しい光の世界が広がり、会場がひとつになった「Monochrome」や「THE ONE」、海外公演でも人気を博しBABYMETALの新しいスタンダートナンバーとなった「メタリ!! (feat. Tom Morello)」などを収録。そして、本公演の主役であるMOMOMETALが、天空からゴンドラでセンターステージに降臨し、20歳最後の夜に執り行われた聖誕の儀式でメインボーカルを務めた「ヘドバンギャー!!」で、キュートボイスとデスボイスを瞬時に切り替える歌声を披露している。3月3日(日)の「21 NIGHT」では、「Elevator Girl」、「ヤバッ!」、「Starlight」、「KARATE」などが久しぶりに披露された。そして、MOMOMETALの誕生日でもある3月3日の桃の節句と桃太郎をかけ、MOMOMETALが「META!メタ太郎」をその日限りのスペシャルな演出で熱唱。最後は、壮大な宇宙と未来へ向けて躍動する歌として「Arkadia」が、ラストを飾り2日間を終幕。ライブの臨場感と迫力溢れる映像を収録した永久保存版の内容となっている。映像商品は、一般市販盤として、アナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤Blu-ray、通常盤Blu-ray、通常盤DVD、ライブ音源のアナログ盤を発売。内容の異なるDAY-1「20 NIGHT」とDAY-2「21 NIGHT」の2日間を表現するためにBlu-ray、DVDは2枚組に、LIVE VINYLは2タイトルに形態を分け、全30曲を収録。また、「THE ONE」限定の商品として、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、64ページのライブ写真集がセットになったTHE ONEリミテッドエディションの予約販売を4月16日(火)18:00から開始する。<リリース情報>Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL発売日:2024年7月10日(水)※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定。▶Blu-ray & DVD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』2Blu-ray(完全生産限定盤)】(20 NIGHT / 21 NIGHT:全30曲)価格:¥13200 (tax in) 品番:TFXQ-78256〜78257 ※アナログサイズジャケット仕様◆2Blu-ray(通常盤)】(20 NIGHT / 21 NIGHT:全30曲)価格:¥12100 (tax in) 品番:TFXQ-78258〜78259【2DVD(通常盤)】(20 NIGHT / 21 NIGHT:全30曲)価格:¥9900 (tax in) 品番:TFBQ-18289〜18290▶LIVE VINYL【2VINYL(完全生産限定盤)】(20 NIGHT:全15曲)タイトル:BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM ”20 NIGHT”価格:¥5500 (tax in) 品番:TFJC-38133〜38134【2VINYL(完全生産限定盤)】(21 NIGHT:全15曲)タイトル:BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM ”21 NIGHT”価格:¥5500 (tax in) 品番:TFJC-38135〜38136▶THE ONE限定盤【THE ONE限定盤(完全生産限定盤)2Blu-ray+4CD+写真集】価格:¥26400 (tax in) 品番:ONEB-0042タイトル:『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -セット内容:Blu-ray(2枚 / 全30曲)、LIVE ALBUM(4枚 / 全30曲)※64ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様【Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容】20 NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38133〜38134のみ収録【2024.3.2 at YOKOHAMA ARENA】01. BABYMETAL DEATH02. メギツネ03. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)04. Shanti Shanti Shanti05. Kagerou06. MAYA07. BxMxC08. シンコペーション09. Monochrome10. メタリ!! (feat. Tom Morello)11. ギミチョコ!!12. ド・キ・ド・キ☆モーニング13. THE ONE14. ヘドバンギャー!!15. Road of Resistance21 NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38135〜38136のみ収録【2024.3.3 at YOKOHAMA ARENA】01. BABYMETAL DEATH02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)04. Elevator Girl05. ヤバッ!06. Believing07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)08. Starlight09. KARATE10. メタリ!! (feat. Tom Morello)11. ギミチョコ!!12. ド・キ・ド・キ☆モーニング13. THE ONE14. META!メタ太郎15. Arkadiaアーティストオンラインショップ『アスマート』■『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -https://www.asmart.jp/legend-mm※受注受付期間コンビニ支払:4月16日(火)18:00〜5月6日(月)23:59クレカ・キャリア決済:4月16日(火)18:00〜5月13日(月)23:59BABYMETAL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』主要販売サイトhttps://TF.lnk.to/bm_legend-mmBABYMETAL Official Websitehttp://www.babymetal.com