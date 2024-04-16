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Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL
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01. BABYMETAL DEATH
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03. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)
04. Shanti Shanti Shanti
05. Kagerou
06. MAYA
07. BxMxC
08. ¥·¥ó¥³¥Ú¡¼¥·¥ç¥ó
09. Monochrome
10. ¥á¥¿¥ê¡ª¡ª (feat. Tom Morello)
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13. THE ONE
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15. Road of Resistance
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01. BABYMETAL DEATH
02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)
03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)
04. Elevator Girl
05. ¥ä¥Ð¥Ã¡ª
06. Believing
07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)
08. Starlight
09. KARATE
10. ¥á¥¿¥ê¡ª¡ª (feat. Tom Morello)
11. ¥®¥ß¥Á¥ç¥³¡ª¡ª
12. ¥É¡¦¥¡¦¥É¡¦¥¡ù¥â¡¼¥Ë¥ó¥°
13. THE ONE
14. META¡ª¥á¥¿ÂÀÏº
15. Arkadia
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Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL
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▶LIVE VINYL
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01. BABYMETAL DEATH
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04. Shanti Shanti Shanti
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