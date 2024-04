東京ばな奈やねんりん家を手がけるグレープストーンが展開する新業態のレストラン&パティスリー「クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢」

そんな「クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢」に、2024年4月18日(木)より新メニューが登場!

人気メニュー「森のアフタヌーンティー」の春夏の新作「新緑のアフタヌーンティー」と、パリの三ツ星レストランでシェフパティシエを歴任してきた新総料理長が手掛ける「森のデザートセット」が販売されます☆

クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢「新緑のアフタヌーンティー」「森のデザートセット」

発売日:2024年4月18日(木)

東京ばな奈やねんりん家を手がける「グレープストーン」が展開する新業態のレストラン&パティスリー「クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢」

幻想的な森の中にたたずむレストランです。

ここで体験できるのは、川のせせらぎや小鳥のさえずりに耳を傾けながら風に吹かれてデザートを味わう、森の時間。

地元客や別荘客はもちろん、評判を聞き遠方から足を運ぶ著名人も多く、軽井沢の新名所となっています。

そんなクレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢に、新メニューが登場!

美しい世界にたっぷりひたれる人気メニュー「森のアフタヌーンティー」の春夏の新作と、パリの三ツ星レストランでシェフパティシエを歴任してきた新総料理長の本格デザートが展開されます☆

新緑のアフタヌーンティー

価格:8,800円/1人(税込)

時間:11:30〜18:00 (L.O. 17:00・2時間制)

こだわりのデザートやセイボリーと共に、ゆったり流れる旧軽井沢の森の時間を楽しめるクレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢自慢のアフタヌーンティー。

今回は“春から夏への移り変わり”がテーマとなっています。

まず登場するのは、ココットに入った熱々のりんごデザート。

冬の凛とした気配をかすかに残し、春の訪れをイメージしたデザートです。

華やかなスタンドの1段目は春の盛りをイメージしており、旬のいちごが鮮やかなデザート、芳ばしい香りに森の動物達も思わず冬眠から目覚めそうなくるみのフィナンシェなどが盛りつけられています。

スタンド2・3段目では、爽やかな初夏の風を感じさせるりんごのジュレや、元気に苔庭を駆け巡るリスが大好きな木の実のパイ、瑞々しいセイボリーを味わえます。

移ろいゆく新緑の森時間を2時間たっぷり楽しめるよう、温度感やバランスにもとことんこだわった本格派アフタヌーンティー。

口に含むたび、食べ進めるたび、散りばめられた軽井沢の季節の息吹を感じることができます☆

※予約制、1名から予約可能です

※サービス料10%別途

森のデザートセット

森の焼きりんごパイ

価格:3,300円(税込)※サービス料10%別途

時間:10:00〜18:00 (L.O. 17:00)

軽井沢の四季をそのままお皿に映し出したかのような繊細で華やかなデザートセット。

デザートは、「フレジェ」「山のパンケーキ」「森の焼きりんごパイ」から選ぶことができ、セットにはコーヒー・紅茶、またはハーブティーがつきます。

ミシュランの星付きレストランのシェフパティシエを歴任し、クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢とは2023年夏よりコラボレーションデザートを展開してきた長江桂子氏が手掛けます。

フレジェ

旬のいちごを使ったショートケーキをデザート仕立てにした「フレジェ」は、お皿を覆う飴細工がポイント。

光を反射しながらきらきらと輝く様は、まるで軽井沢の冬景色を彷彿とさせます。

別添のベリーソースを回しかけると瞬く間に飴がその姿を変え、密やかに隠れていた美しい“春の情景”が見えてきます。

まるで雪解けのように繊細で華やかな一皿です☆

山のパンケーキ

「山のパンケーキ」は、フランスの山岳地帯・オーヴェルニュ地方の伝統菓子であるパスカードがモチーフ。

“山”に見立てたパスカードや、その中央に盛り付けられたシャンティの雪がポイントです。

雪の中には、豊かな自然に包まれた軽井沢のようなたくさんのフルーツやアイスクリーム、プラリネなどが潜んでいます☆

グレープストーンが手掛けるレストラン「クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢」より、新メニューが登場。

“春から夏への移り変わり”をテーマにしたアフタヌーンティーと、季節の華やかな風景を表現したデザートセットが展開されます。

クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢「新緑のアフタヌーンティー」「森のデザートセット」は、2024年4月18日(木)より提供開始です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 爽やかな初夏を感じるデザート&セイボリー!クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢「新緑のアフタヌーンティー」「森のデザートセット」 appeared first on Dtimes.