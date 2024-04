グレープストーンが手掛けるバタースイーツ専⾨店「バターステイツ by銀のぶどう」に、「バターステイツ THEフォンデュチーズ&レモン」と「バターステイツクッキー 抹茶バター」が、2024年4月19日(金)から期間限定で登場!

夏にぴったりのレモン&抹茶を使用した、人気のバタースイーツブランドのクッキーを紹介していきます☆

バターステイツ by銀のぶどう「バターステイツ THEフォンデュチーズ&レモン」「バターステイツクッキー 抹茶バター」

取扱店舗:バターステイツ by銀のぶどう 各店(大丸東京店、西武池袋店)

※一部姉妹店でも販売する場合があります

・公式オンラインショップ「パクとモグ」 2024年4月8日(月)〜先行予約開始

・パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店、Yahoo!店 2024年4月17日(水)10:00〜販売開始

※「バターステイツクッキー 抹茶バター 3個入」の取扱いはありません

※期間中であっても商品がなくなり次第受付終了

バターを極限までたっぷりと練りこんで焼き上げた代表作「バターステイツクッキー」をはじめ、様々なバタースイーツを手掛ける「バターステイツ by銀のぶどう」

2024年夏、代表作クッキーにレモンや抹茶を組み合わせた、“美味しさひとりじめの美食クッキー” をテーマにしたプレミアムタイプ「バターステイツ THEフォンデュチーズ&レモン」と、抹茶×バターの間違いのない組み合わせがたまらない「バターステイツクッキー 抹茶バター」が登場します☆

バターステイツ THEフォンデュチーズ&レモン

価格:6個入 1,620円(税込)

販売期間:2024年4月19日(金)〜9月末ごろまで

2種チーズにレモンを組み合わせた、爽やかリッチな味わいの「バターステイツ THEフォンデュチーズ&レモン」

バター含有率34%を誇る究極のバターリッチクッキーの上に、ぽってりチーズクリームをトッピングしたスイーツです!

コクのあるカマンベールチーズを、マスカルポーネチーズパウダーを練りこんだチーズ&レモン味のシュガーコーティングで包みこんでいます。

ベースとなるバターリッチクッキーにもこだわりたっぷり。

厳選したトリプルブレンドバターをふんだんに練り込み焼き上げています。

バターステイツ独自の“バターなだれとろけ製法”でサクサク食感を楽しめるのが特徴です。

ひと味もふた味も違うごちそうクッキーは、他では出会えないプレミアムな東京みやげとしてもぴったり。

かわいらしいレモンが描かれた個包装入りです☆

※チーズ5%(生換算)

バターステイツクッキー 抹茶バター

価格:3個入 378円(税込)

販売期間:2024年4月19日(金)〜9月末ごろまで

抹茶の豊かな香りとバターのコクが魅力の「バターステイツクッキー 抹茶バター」も同時発売。

バターステイツのブランド代表作「バターステイツクッキー」に、京都府産宇治抹茶を練り込んだクッキーです。

サクッと噛むと、抹茶の豊かな香りとバターのコクがお口いっぱいにひろがります。

抹茶×バターの組み合わせは、初夏にぴったりの味わい!

抹茶のグリーンがかわいらしい3個入パッケージから、定番「THEバターリッチ」など様々なフレーバーが楽しめる詰合せまで、幅広くラインアップされているのもうれしいポイントです☆

※バター33%

夏にぴったりのレモンと抹茶を使用した、リッチな味わいの期間限定バタークッキー。

「バターステイツ THEフォンデュチーズ&レモン」「バターステイツクッキー 抹茶バター」は、2024年4月19日(金)から9月末頃まで、「バターステイツ by銀のぶどう」各店や公式オンラインショップなどにて発売です☆

