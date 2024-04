松島聡、timeleszとして初のステージでファンの反応に感謝「みなさんの気持ちをリアルに…」

4月15日深夜、文化放送『レコメン!』内の『timeleszのQrzone』に、timelesz・松島聡が出演。メンバー3人の新体制でのイベント出演を振り返り、ファンへの感謝を語った。

【関連】菊池風磨、timelesz新メンバーに求める条件とは?「すっげえ大事じゃないですか」

ラジオ内で、松島は、先日開催された、株式会社STARTO ENTERTAINMENT所属のグループが出演したイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』について切り出すと、「勝利は『Endless SHOCK』の舞台があって映像のみだったんですけども、なんかやっぱり直接ファンの皆さんに感謝を伝えられる機会っていうのがなかなか最近なかったので。いろんなファンの方々のお声をいただいたりとか、表情を見ることができて、逆にパワーをもらいました」と、ファンへの感謝を語った。

さらに、「timeleszが映像出演して、映像が終わった後にすごい大きな拍手が起こりまして。その空間すごい温かくて。そこで安心はしちゃいけないんだけど、ひとまずやっと一安心できたというか」「みなさんの気持ちをリアルに感じ取ることができて、すごく貴重な時間だったなと思ってます」とコメント。

そして、「まだ京セラ(京セラドーム大阪)公演が残ってるので、その公演も一生懸命頑張って、皆さんに感謝を届けられたらなと思ってる」と意気込んでいた。