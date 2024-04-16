キャンペーン：Nextorage、メモリーカード33種類を「Amazon スマイルSALE」で割引販売
キャンペーン：Nextorage、メモリーカード33種類を「Amazon スマイルSALE」で割引販売
Nextorage株式会社は、4月17日（水）からAmazon.co.jpで開催される「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の事前セールと本セールに参加する。
両セールを通じて、Nextorageのメモリーカード33種類を割引価格で販売する。CFexpress 4.0対応のType Bメモリーカード「NX-B2PROシリーズ」も割引の対象となっている。
最も割引率が高い製品はCFexpress 2.0対応のType Bメモリーカード「NX-B1PRO330G」で、通常価格（税込）3万9,800円のところ37％オフの2万4,800円となる。
セール名
Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク
開催期間 事前セール：2024年4月17日（水）9時00分～4月19日（金）8時59分 本セール：2024年4月19日（金）9時00分～4月22日（月）23時59分
対象製品
※価格はすべて税込
※通常価格→割引価格。（）内は割引率
※実際の価格はAmazon.co.jpでご確認ください
NX-B2PROシリーズ NX-B2PRO1330G：157,990円→126,392円（20%） NX-B2PRO660G：79,790円→71,811円（10%） NX-B2PRO330G：49,790円→44,811円（10%） NX-B2PRO165G：26,990円→24,291円（10%）
NX-B1PROシリーズ NX-B1PRO660G：59,800円→49,800円（16%） NX-B1PRO330G：39,800円→24,800円（37%） NX-B1PRO165G：23,800円→15,900円（33%）
NX-B2SEシリーズ SRW-B2SE512G：32,790円→27,000円（17%） 2P-B2SE512G：46,600円→37,000円（20%） NX-B2SE512G：23,800円→19,800円（16%） NX-B2SE256G：19,800円→12,980円（34%） NX-B2SE128G：13,490円→9,990円（25%）
NX-A1PROシリーズ NX-A1PRO640G：79,800円→61,400円（23%） NX-A1PRO320G：49,800円→37,800円（24%） NX-A1PRO160G：29,800円→19,800円（33%） NX-A1PRO80G：16,900円→15,200円（10%） NX-A1PRO40G：11,900円→9,990円（16%）
NX-A1SEシリーズ NX-A1SE1920G：99,800円→72,400円（27%） NX-A1SE960G：64,990円→45,800円（29%） NX-A1SE480G：25,800円→21,800円（23%）
NX-F2PROシリーズ NX-F2PRO256G：33,800円→30,420円（10%） NX-F2PRO128G：17,900円→16,110円（10%） NX-F2PRO64G：9,900円→8,910円（10%）
NX-F2SEシリーズ NX-F2SE512G：19,890円→17,901円（10%） NX-F2SE256G：12,900円→11,610円（10%） NX-F2SE128G：7,400円→6,660円（10%）
NF1Aシリーズ NF1A512：6,480円→5,832円（10%） NF1A256：3,280円→2,952円（10%） NF1A128：1,990円→1,791円（10%）
Gシリーズ NM1A1TB/G：13,480円→12,360円（8%） NM1A512/G：6,220円→5,909円（5%） NM1A256/G：3,360円→3,192円（5%） NM1A128/G：1,880円→1,786円（5%）