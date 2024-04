ハリウッドスタジオによる壮大で圧倒的な映像世界で贈る、陰謀と策略が渦巻くSHOGUNの座を懸けた戦国スペクタクル・ドラマシリーズより、本作のアクションシーンへのこだわりが感じられる特別映像が公開された。第9話も配信開始となり、いよいよ物語はクライマックス直前だ。



このたび公開されたのは、本作の舞台裏を収めたメイキング映像。真田広之ら製作陣・キャスト陣が、徹底的にリアルを追求したというアクションシーンへのこだわりを明かしている。本作でハリウッド作品初主演&プロデューサーを務めた真田広之は、“日本の文化を正しく世界に紹介したい”という熱い想いの元、日本の実力派俳優陣&時代劇経験豊富な専門家たちを揃える事を条件に出したといい、撮影前には徹底した訓練合宿を行った。

映像では、そんな真田の高い要求に全力で応えようと、一心不乱に挑んでいたキャスト陣の様子が映し出される。専門家の徹底した監修により、刀を使った殺陣のシーンはもちろん、馬術や弓術まで、戦国時代の“リアルな侍の動き”が細部まで表現された。

中でも注目すべきは、これまで他作品ではあまり描かれてこなかった女性陣の戦い方。第5話以降の後半戦で、男性陣の活躍の裏で躍動した女性キャラクターが印象的に描かれる本作では、それらのキャラクターの虜になる観客たちが続出したが、物語のカギを握る鞠子役を演じたアンナ・サワイは、「戦国時代には女性たちも実際に戦っていました」とコメントしている。

(c)2024 Disney and its related entities Courtesy of FX Networks │ (c) Katie Yu/FX

ジャパンプレミア登壇時、本気で挑んだアクションシーンで長刀が半分に折れたり、歯がかけたりしたというエピソードも披露していたサワイは、その撮影において、「女性の侍も訓練を受けるのです。戦闘中でも足を開くのは許されないから長刀で距離を保ちつつ戦います」とも話し、ただ激しいだけではなく、一つ一つの所作までも徹底的に再現する必要があったと語る。そんな渾身のアクションシーンについて、真田は「史実や文化を忠実に守りました。全て計算してあります」と自信を見せている。







クライマックスが迫る中、本日2024年4月16日より最新エピソードとなる第9話が配信。囚われていた大坂城から脱出した虎永が石堂たちに立ち向かう準備を進めるが、いくつもの苦難に襲われ、ついに降伏を宣言。使者として石堂、太閤の側室・落葉の方のいる大坂に向かった按針、鞠子は、裏切った家臣・藪重(浅野忠信)の手引きによって石堂の兵の襲撃を受けてしまう。

厳しい戦況に追いやられる中、次第に、これまで虎永の元で忠実に務めを果たしてきた鞠子の硬い決意、彼女の使命が明らかになっていく。そして次回、いよいよ物語のフィナーレを飾る4月23日(火)配信の第10話(最終話)では、虎永が長年にわたって遂行してきた秘策の正体、誰も予想できなかった衝撃の真実、この国への想い、そして未来に向けた壮大な策の全貌が明かされることに……。

各キャラクターたちの思惑が交錯し、衝撃の展開で視聴者を驚かせ続けている後半戦。果たして、虎永VS石堂の戦いはどのような結末を迎えるのか?窮地に追い込まれた虎永が、ひそかに計画していた壮大な“謀り事”とは。

ハリウッドが描く驚異的なスケールと臨場感に溢れ、観る者すべてを圧倒する戦国スペクタクルドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」はの「スター」にて独占配信中。