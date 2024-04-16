¡Ú¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Û¥Ñ¥ó¤¬¼çÌò¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ö¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡Æ¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¡Ç¡×³«ºÅ
¥Ø¥Ã¥É¥Ù¡¼¥«¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿10¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¿§¡¹³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¹¥¤¤ØÂ£¤ë¡Ö¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢Å·Á³¹ÚÊì¤ä¾®Çþ¡¢¿å¡¢½ÏÀ®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Ù¡¼¥«¡¼ÅòÅÄ¹ä»Ë»á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ñ¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸ÃÏ¤ÎÈ¯¹Ú¤äÀ®·Á¡¢¾Æ¤¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£¤Î¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¡¼¥à¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¡Ö¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹âµé¥·¥ç¥³¥é¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¤ò¥¤¥¨¥í¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤À¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤òÈ¯¹Ú¤»¤º¡¢¥Ð¥Ë¥é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼«²ÈÀ½¥Õ¥é¥óÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥Õ¥é¥ó¡×¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ß¾Æ¤¾å¤²¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥è¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¯¥ê¡¼¥à¤òÍø¤«¤»¤¿¡¢²Æ¤Ë¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥ó¤â¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¤¿©»ö¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ù¡¼¥«¡¼ÅòÅÄ»á¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¿·ºî¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¹ï¤ó¤À¥È¥ê¥å¥Õ¤ò¥Ð¥¿¡¼¤ò¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¥¥å¡¼¥Ö·¿¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö±ö¥È¥ê¥å¥Õ¥¥å¡¼¥Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿»õ¿¨¤ê¤È¸ý¤Ë¹¤¬¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤¬¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥¯¥í¥Ã¥¯¥Þ¥À¥à¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥¢¡¦¥é¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯¥Þ¥À¥à¡×¤Ï¡¢¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¤ÈÈ¾½Ï¥¦¥º¥éÍñ¤ò´§¤·¤¿¥¥Ã¥·¥å»ÅÎ©¤Æ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥Á¡¼¥º¤¬¹á¤ë¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¥±¡¼¥¯¥µ¥ì¡Ö¥·¥ã¥Ý¡¼¡×¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥À¥Ã¥¯¤È°»¿§¤Ë¤·¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ÇÊñ¤ß¡¢³ûÆù¤ÎÌý¤È¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë¤È¤¤¤¦±ö¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥À¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ñ¥ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¡£
¥Ñ¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢2¼ïÎà¤Îµ¨Àá¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯¤Î¥ß¥â¥¶É÷¥µ¥é¥À¡×¤ä¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¡×¡¢¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹ë²Ú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÌ£¤ï¤¦¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¥È¥ê¥å¥Õ¥½¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¤ä¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤ä¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¤Î¾å¼Á¤Ê¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖART OF TEA¡×¤Î¹ÈÃã¤ò´Þ¤à20¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¥ª¥ì¡×¤ä¡Ö¥¢¥¤¥¹¥·¥È¥é¥¹¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë²Æµ¨¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ñ¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ìµ¤Ê¬¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
AFTERNOON TEA MENU
¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¥È¥ê¥å¥Õ¥½¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¡×
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯¤Î¥ß¥â¥¶É÷¥µ¥é¥À¡×
¡Ö¥¢¡¦¥é¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯¥Þ¥À¥à¡×¡Ê¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¥¥Ã¥·¥å¡Ë
¡Ö¥·¥ã¥Ý¡¼¡×¡Ê¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥±¡¼¥¯¥µ¥ì¡Ë
¡Ö¥À¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡×¡Ê¥¹¥â¡¼¥¯¥À¥Ã¥¯¤È°»¿§¶Ì¤Í¤®¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡Ë
¡Ö±ö¥È¥ê¥å¥Õ¥¥å¡¼¥Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×
¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥Õ¥é¥ó¡×
¡Ö¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×
¡Ö¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¡×
¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×
¡Ö¥ß¥Ë¥è¥ó¡×¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡Ë
2¼ïÎà¤Îµ¨Àá¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ê¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¤è¤ê¡Ë
¢£¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Ö¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡Æ¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¡Ç¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-6-2
¾ì½ê¡§ ¥Ð¡¼¡õ¥é¥¦¥ó¥¸ZATTA¡Ê¡Ö¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡×2³¬¡Ë
´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÁÌ¤Äê
»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á20»þ¡ÊÍ½Ìó¤Ï¡11»þ30Ê¬¡Á¡¢¢14»þ30Ê¬¡Á¡¢£18»þ¡Á¤Î3ÉôÀ©¡Ë
ÎÁ¶â¡§6400±ß¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï6900±ß¡Ë ¢¨ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ
Í½Ìó¡¦Ìä¹ç¤»TEL: 03-3344-5111¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö10»þ30Ê¬¡Á18»þ¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
▶▶¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¿¹ËÜÍµª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£