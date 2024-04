【サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ】4月下旬より順次発売予定価格:1回400円【サンリオキャラクターズ ドアプレート風チャーム】4月下旬より順次発売予定価格:1回300円

ベネリックは、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ」および「サンリオキャラクターズ ドアプレート風チャーム」を4月下旬より順次発売する。

本商品は、サンリオの「ハローキティ」や「シナモロール」、「マイメロディ」といったキャラクターたちをモチーフにしたカプセルトイ。可愛らしいビニール製パッケージを再現した小物入れ(全5種)と、「おでかけ中」や「勉強中」といったレトロな雰囲気のドアプレート風チャーム(全10種)の2商品がラインナップされる。全国のカプセルトイ自販機コーナーにて取り扱い予定となっている。

裏面のイメージ

使用イメージ

裏面デザイン(各種共通)

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650486