アマゾン(Amazon)のプライム会員向けサービス「Prime Video(プライム・ビデオ)」において、5月3日から「ゴジラ-1.0」が見放題独占配信される。また、ゴジラの邦画実写全30作品も見放題配信される。

「ゴジラ-1.0」

(C)2023 TOHO CO., LTD.

「ゴジラ-1.0」は、第96回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した作品。ゴジラの70周年記念作品として製作された。

「ゴジラ-1.0」の独占配信開始と合わせ、1954年に劇場公開された第1作目の「ゴジラ」や第2作目の「ゴジラの逆襲」をはじめとするゴジラ邦画の実写全30作品を見放題配信される。

見放題対象作品 「ゴジラ-1.0」 *見放題独占配信 「ゴジラ-1.0/C」 *見放題独占配信 「シン・ゴジラ:オルソ」 *見放題独占配信 「シン・ゴジラ」 「ゴジラ」 「ゴジラの逆襲」 「キングコング対ゴジラ」 「モスラ対ゴジラ」 「三大怪獣 地球最大の決戦」 「怪獣大戦争」 「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」 「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」 「怪獣総進撃」 「ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃」 「ゴジラ対ヘドラ」 「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」 「ゴジラ対メガロ」 「ゴジラ対メカゴジラ」 「メカゴジラの逆襲」 「ゴジラ ('84) 」 「ゴジラ VS ビオランテ」 「ゴジラ VS キングギドラ」 「ゴジラ VS モスラ」 「ゴジラ VS メカゴジラ」 「ゴジラ VS スペースゴジラ」 「ゴジラ VS デストロイア」 「ゴジラ 2000 -ミレニアム-」 「ゴジラ×メガギラス G 消滅作戦」 「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」 「ゴジラ×メカゴジラ」 「ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京 SOS」 「ゴジラ FINAL WARS」