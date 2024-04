日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ/ゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhoneチャート」※。最新調査(2024年4月8日〜14日)では、有料アプリが対象の「App Store 有料 iPhone アプリチャート」1位を『280blocker - 広告ブロック-コンテンツブロッカー』が獲得。また8位には、人気漫画&アニメ『名探偵コナン』発のアプリ『名探偵コナン カレンダー&ウィジェット』が10位圏外から急上昇しランクインした。

◆コナンら人気キャラに毎日会える!アプリ限定のオリジナルボイスも豊富有料アプリ8位に急浮上した『名探偵コナン カレンダー&ウィジェット』は、作品に登場する江戸川コナン、工藤新一ら人気キャラクターたちと一緒に、日々の予定管理ができるアプリ。「カレンダー」機能に加え、ユーザーのスマホ上に各キャラのウィジェットが配置できたり、同アプリ限定の豊富なオリジナルボイスも楽しむことができたりと、原作ならびにアニメファンの心も掴むタイトルとなっている。『名探偵コナン』は、最新映画『〜 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』(12日公開)の初日から3日間の動員&興行収入が、シリーズ歴代No.1の好スタートを記録。映画の公開にあわせ、マクドナルドとコラボレーションした広告などメディア露出も増えており、シリーズへの注目度が高まるなかで同アプリもダウンロード数を伸ばした。無料アプリを対象にした「App Store 無料 iPhone アプリチャート」1位は、国内外の高品質な商品をチェック・購入できる『Temu: 億万長者気分でお買い物』が獲得。続く2位は『マツキヨココカラ公式アプリ』で、どちらも前週の順位をキープした。◆無料ゲームアプリは、『Devil May Cry: Peak of Combat』が1位に初登場一方、ゲームを対象にした「App Store iPhone ゲームチャート」は、無料ゲームチャート1位に『Devil May Cry: Peak of Combat』が初登場、有料ゲームチャート1位には『スイカゲーム-Aladdin X』がランクインした。『Devil May Cry: Peak of Combat』は、キャラクター、フィールド、武器、ボスなど、「デビルメイクライ」シリーズのあらゆる要素を忠実に再現した、スタイリッシュアクションゲーム。『スイカゲーム-Aladdin X』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。1月1日のリリース直後から根強い人気 をみせ、初登場から15週連続の首位獲得となった。それぞれのランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。※ランキングについて日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ/ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート(有料/無料)」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone Appチャート(有料/無料)」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。