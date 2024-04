米カリフォルニア州にて開催されている世界最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」にて、アジアにルーツのあるアーティストたちが集結する「88rising Futures」ステージが4月14日開催され、日本からは新しい学校のリーダーズ、Awich、Number_i、YOASOBIも参加した。同ステージは、米国を拠点とし、アジアにルーツのあるアーティストたちの世界進出をサポートする音楽レーベル兼アジアのカルチャーシーンを世界に発信するメディアプラットフォーム「88rising」が開催。

ステージのトップバッターは、韓国の実力派ラッパーのTiger JKと韓国ヒップホップシーンのDIVAとも呼ばれているYoonmirae。続いて日本からYOASOBIが登場。世界的ヒット曲「アイドル」では新しい学校のリーダーズも共演し、スペシャルなパフォーマンスで会場を盛り上げた。新しい学校のリーダーズのステージには「Giri Giri Remix」としてAwichが降臨。また、Awichの「GILA GILA」ではJP THE WAVYもサプライズ出演。「Bad B*tch 美学 Remix」ではNENE、LANA、MaRI&YURIYAN RETRIEVERも登場し、日本のヒップホップシーンの勢いを見せつけた。続くNumber_iのステージでは中国のトップシンガーJackson Wangとの力強い「GOAT Remix」を披露し、88rising Futuresでしか見ることのできないコラボレーションが実現した。K‐POPで人気を博しているBIBI、圧倒的なダンスパフォーマンスと歌唱力を持つXin Liuとそれぞれヒット曲を披露。ラストは出演者全員がステージに集結。88risingのCEOを務めるショーン・ミヤシロもステージに上がり、88risingの代表曲「California」でコーチェラでの熱いステージの幕を閉じた。新しい学校のリーダーズは「88のファミリーと日本のアーティストの仲間たちと、コーチェラの初舞台に立てて光栄でした!」とコメント。Awichは「仲間たちと立った初めてのCoachellaのステージは本当に感謝感激でした。みなさん、サポートしてくれて本当にありがとうございました! これから海外でも、もっとこういう機会が増えてくると思うので、みんな一緒について来てください!I’ll see ya there soon peace」とコメント。Number_iの平野紫耀は「出演させて頂き凄く楽しかったです。そして他のアーティストさんのステージも舞台袖で見る事が出来て凄く刺激になりました。最高でした!」、神宮寺勇太は「楽しかったです! 一瞬で自分たちのステージが終わるくらい刺激的な時間でした。他のアーティストさんのパフォーマンスも見させて頂き、勉強になりました。いい機会をありがとうございます」、岸優太は「貴重な経験をさせて頂き、本当にありがとうございました。新たな一歩をスタートさせて頂き、めちゃくちゃ嬉しいです! これからも応援よろしくお願いします!」とコメント。YOASOBIは「世界に音楽を発信し続けている、アジアにルーツを持つアーティストの皆さんとこうして一緒にコーチェラのステージに立つことが出来てとても光栄でした。新しい学校のリーダーズの皆さんとコラボレーションをさせていただいた『アイドル』のパフォーマンスでは、会場の皆さんも盛り上がって踊ってくれていて嬉しかったです」とコメント。「88rising」CEOのショーン・ミヤシロは「日本から発信される音楽は、素晴らしいアーティストたちによって世界的な力になりつつあります。私はアジアの素晴らしいクリエイティブと音楽を世界中の人々に発信するために88risingを立ち上げました。そして、コーチェラという世界最大かつ最も権威のある舞台で、日本のアーティストを祝福出来る事にとても感激しています」とコメント。そして「ATARASHIIGAKKO!、YOASOBI、Number_i、そしてAwich。このような素晴らしい日本のアーティストのコミュニティーを世界中にお見せできるのは光栄なことです。日本の音楽の成長を誇りに思う瞬間であり、これからの明るい未来を示す指標となることを願っています」としている。