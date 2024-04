(C)2023 TOHO CO., LTD. (C)2016,2023 TOHO CO., LTD. (C)2016 TOHO CO., LTD. (C)2004 TOHO CO., LTD. (C)2000 TOHO CO., LTD. (C)1995 TOHO CO., LTD. (C)1994 TOHO CO., LTD. (C)1993 TOHO CO., LTD. (C)1991 TOHO CO., LTD. (C)1989 TOHO CO., LTD. (C)1964 TOHO CO., LTD. (C)1954 TOHO CO., LTD.

Amazonは、Prime Videoにて、庵野秀明が脚本・総監督、樋口真嗣氏が監督・特技監督を務めた映画「シン・ゴジラ」のモノクロ版「シン・ゴジラ:オルソ」を5月3日より見放題独占配信する。Prime会員は追加料金なしで視聴できる。なお、「シン・ゴジラ」は4月16日時点で見放題配信中。

同作は、2023年10月27日に実施した第4回「『ゴジラ‐1.0』公開記念 山崎貴セレクション ゴジラ上映会」にて初めて上映されたもので、上映会のゲスト登壇のオファーを受けた庵野秀明総監督が企画を提案し、樋口真嗣監督、尾上克郎准監督が監修を務めることで製作が実現。映画館にて期間限定で上映された。

また、同日は「ゴジラ-1.0」とそのモノクロ版「ゴジラ-1.0/C」の見放題独占配信も開始。合わせて、1954年に劇場公開された第1作目の「ゴジラ」や第2作目の「ゴジラの逆襲」をはじめとするゴジラ邦画実写全30作品(派生モノクロ作品はカウント無し)の見放題配信も開始する。

【配信概要】 配信日:5月3日(金・祝) 見放題対象作品『ゴジラ-1.0』 *見放題独占配信『ゴジラ-1.0/C』 *見放題独占配信『シン・ゴジラ:オルソ』 *見放題独占配信『シン・ゴジラ』 *見放題配信中『ゴジラ』『ゴジラの逆襲』『キングコング対ゴジラ』『モスラ対ゴジラ』『三大怪獣 地球最大の決戦』『怪獣大戦争』『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』『怪獣総進撃』『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』『ゴジラ対ヘドラ』『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』『ゴジラ対メガロ』『ゴジラ対メカゴジラ』『メカゴジラの逆襲』『ゴジラ ('84) 』『ゴジラVSビオランテ』『ゴジラVSキングギドラ』『ゴジラVSモスラ』『ゴジラVSメカゴジラ』『ゴジラVSスペースゴジラ』『ゴジラVSデストロイア』『ゴジラ2000 -ミレニアム-』『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』『ゴジラ×メカゴジラ』『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』『ゴジラ FINAL WARS』