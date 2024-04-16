【PHOTO】Apink チョン・ウンジ＆DAY6のYoung Kら、新オーディション番組「GIRLS ON FIRE」制作発表会に出席
16日午後、ソウル市麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）スタンフォードホテルにて、JTBC女性ボーカルグループオーディション番組「GIRLS ON FIRE」の制作発表会が行われ、Apinkのチョン・ウンジ、DAY6のYoung K、チャン・ドヨン、ユン・ジョンシン、Dynamic DuoのGAEKO、ソヌ・ジョンア、KINKYらが出席した。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
・元April チェウォン＆LABOUM ソヨンらが参加！新オーディション番組「GIRLS ON FIRE」Leminoにて本日より日韓同時配信
・Apink チョン・ウンジ＆DAY6のYoung Kら、新オーディション番組「GIRLS ON FIRE」プロデューサーに抜擢
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