¥«¥Ö¥¹·ã¿Ì¡ªÎëÌÚÀ¿ÌéÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ë»Ø´ø´±¡Ö°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥·¥«¥´¤Ë·ã¿Ì¤À¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò±¦ÏÆÊ¢¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á¡¢£±£°Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï£²°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£±£´Æü¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ç»°¥´¥í¤òÊü¤Ã¤Æ°ìÎÝ¤Ø¶î¤±¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÆÍÁ³¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÌÏÍÍ¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÎëÌÚ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿·¿Í³°Ìî¼ê¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥Ê¥ê¥ª¤ò¾·½¸¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¡ÊÎëÌÚ¤Î¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤Ç£±£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä£µÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥«¥Ö¥¹ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¼ç¼´¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÎëÌÚ¤Î¤¤¤Ê¤¤´Ö¡¢¥·¥«¥´¤Î¹¶·âÎÏ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Äã²¼¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¥·¥«¥´¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¤Ï¡Ö¡Ê¥«¥Ö¥¹¤Ï¡Ëº£µ¨¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÎëÌÚ¤Î·ç¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¡£Èà¤Î£Ï£Ð£Ó¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç£²°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢£²ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤³¤ÎÆü¤Î¡Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¡¦¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤ò£²ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎëÌÚ¤ÎÈ´¤±¤¿·ê¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤â¡ÖÀ¿Ìé¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È²æ¡¹¤ÎÂÇÀþ¹½ÃÛ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Î®Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ïºòµ¨¤â¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ£¶½µ´ÖÎ¥Ã¦¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÏºòÇ¯¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÆü¤âÁá¤¤Éüµ¢¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£¡¡