ポータークラシック×黒澤明作品、『七人の侍』総柄アロハシャツや『天国と地獄』着想のレザーグッズ

ポータークラシック(PORTER CLASSIC)から、東宝の映画『七人の侍』の公開70周年を記念した限定コラボレーションアイテムが登場。2024年4月26日(金)より、ポータークラシック銀座本店ほかにて発売する。

黒澤明の代表作品を落とし込んだコラボアイテムが登場

映画『七人の侍』の公開70周年を記念したコラボレーションでは、『天国と地獄』『隠し砦の三悪人』『用心棒』といった黒澤明の代表作をモチーフにしたアイテムを展開。アロハシャツやTシャツ、『天国と地獄』の重要な小道具である“革鞄”から着想を得たレザーグッズなど、バリエーション豊かなアイテムを数量限定で用意する。

台本や作品タイトルを落とし込んだ総柄アロハシャツ

中でも注目は、4作品の名シーンと、映画作品や当時の台本に用いられた作品タイトルロゴをコラージュでデザインしたアロハシャツ。作品の臨場感を表現するため、プリントの品質から、写真やグラフィックの配置までこだわり抜いた1着だ。



また、ポータークラシックのアートワークを担当するMIMOEによるオリジナルイラストを採用したアロハシャツも用意。『七人の侍』のクライマックスシーンである“雨の合戦”を描き起こした、迫力溢れるデザインを落とし込んでいる。

台本のコラージュや、小道具のオリジナルイラスト入りTシャツ

Tシャツは、「T-SHIRT フォト・台本」と「T-SHIRT 小道具」の2種類を用意。「T-SHIRT フォト・台本」には、4作品の名シーンの写真と、同シーンの当時の台本をデザイン。細かな“ト書き”など当時の映画制作の現場の熱量を感じさせるアイテムだ。



一方、「T-SHIRT 小道具」は、アロハシャツと同じくMIMOEが手掛けたオリジナルイラストを使用。4作品のストーリーの鍵となる小道具とともに、ポータークラシックの代表的なモチーフであるピースマークやハートマークをあしらった。

『天国と地獄』着想、彫刻的な表情のレザーグッズも

さらに、映画『天国と地獄』における“走っている特急の窓から、身代金を入れたバッグを落として受け渡す”場面で用いられた重要な小道具である、鞄にインスピレーションを得たレザーグッズも登場。



レザーに彫刻的な表情を生み出すハンドカービングの第1人者であるグロックレザー(GROK LEATHER)の浅井吾郎とタッグを組み、カバンや長財布、折り畳み財布、コインケースの4型を制作した。

詳細

ポータークラシック×『七人の侍』公開70周年記念 限定コラボレーションアイテム

発売日:2024年4月26日(金)

販売店舗:ポータークラシック銀座本店、ポータークラシック公式オンライン

アイテム:

・ALOHA SHIRT 七人の侍 59,950円

・ALOHA LONG SHIRT 七人の侍 67,870円

・ALOHA SHIRT 七人の侍 PC ORIGINAL ILLUSTRATION 57,750円

・ALOHA LONG SHIRT 七人の侍 PC ORIGINAL ILLUSTRATION 64,900円

・T-SHIRT 七人の侍 フォト・台本 1(七人) 24,750円

・T-SHIRT 七人の侍 フォト・台本 2(旗を作る) 24,750円

・T-SHIRT 七人の侍 小道具(旗) PC ORIGINAL ILLUSTRATION 24,750円

・T-SHIRT 天国と地獄 小道具(鞄) PC ORIGINAL ILLUSTRATION 24,750円

・HAND CARVED LEATHER 天国と地獄 BRIEFCASE BY KICHIZO 242,000円

・HAND CARVED LEATHER 天国と地獄 LONG WALLET BY KICHIZO 126,500円

・HAND CARVED LEATHER 天国と地獄 WALLET BY KICHIZO 82,500円

・HAND CARVED LEATHER 天国と地獄 COIN CASE BY KICHIZO 66,000円

