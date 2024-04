Highlight、ファン待望の来日決定！7月に東京でデビュー15周年記念ライブ開催

今年デビュー15周年を迎えるK-POPグループHighlightの来日ライブ「HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] in JAPAN」の開催が決定した。先日3月11日(月)に韓国で発売されたHighlightの5thミニアルバム「Switch On」は、韓国国内外の各音楽サイトを賑わせ、タイトル曲「BODY」は韓国の音楽番組で1位を獲得するなど、変わらない人気を証明した。

そんなHighlightは、先日「BEAST」の商標権使用の合意を終えたという嬉しい知らせを伝えた。今回の「LIGHTS GO ON, AGAIN」のライブはデビュー15周年にふさわしく、これまでの15年間、そしてこれから続く未来を網羅した多彩なステージとレパートリーを披露し、ファンにとって特別なライブになる見通しだ。チケットは6月7日(金)11時よりファンクラブ先行がスタート。早くもファンの期待を高めている。

■公演概要

「HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] in JAPAN」

2024年7月19日(金)

17時30分 開場 / 18時30分 開演



2024年7月20日(土)

15時 開場 / 16時開演



会場:Zepp Haneda(TOKYO)

料金:13,200円(税込)



※1Fスタンディング / 2F座席指定

※別途ドリンク代600円必要

※未就学児入場不可。6歳以上要チケット

※営利目的の転売禁止



★Highlight JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員チケット先行

2024年6月7日(金)11時〜6月16日(日)23時59分



主催・企画:Around US / (株)エムダッシュクリエイティブ

制作・運営:(株)バッドニュース

強力:Highlight JAPAN OFFICIAL FANCLUB



