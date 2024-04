4月17日、東京・新宿のJR新宿駅に、新しいエキナカグルメスポット「EATo LUMINE(イイトルミネ)」がオープンします。トレンドグルメが集まるこの場所に、BAKEが運営するバター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」の新宿初出店となる新店舗も登場。ココでしか買えない新作お菓子をレポートします!○和×洋の新感覚スイーツが気になる!「八 by PRESS BUTTER SAND」は、BAKE INC.のバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」が手掛けるバターと和菓子をかけ合わせた「バター和菓子」のブランド。「PRESS BUTTER SAND」のバターの美味しさにプラスして、抹茶やきな粉といった和素材や、どら焼き、大福といった和の製法によるお菓子が揃います。

写真左から「和バターサンド〈あんバター〉」、「八もなか〈プラリネあん〉」なかでも「八 by PRESS BUTTER SAND イイトルミネ新宿店」で注目したい新作のお菓子が「八もなか〈プラリネあん〉」、そして先行販売の「和バターサンド〈あんバター〉」の2種類。薄紙に包まれた「八もなか〈プラリネあん〉」(1個248円)は、和菓子の定番「もなか」を「八 by PRESS BUTTER SAND」が作るとどうなるんだろう? というワクワク感が詰まった一品です。キャンディのようなパッケージをくるくる開けると、見た目はまるでドーナツ!?かわいい見た目ですが、こだわりは本物。最中の皮は“日本菓子三大処”の1つと言われる石川県金沢市で丁寧に手作りされており、ひと口目はパリサクッと軽い歯触り。でも食べ進めていくにつれ、あんとバターとともにすっととろけていくような食感に変わります。ドーナツ型の最中皮のなかには、白あんをベースに、アーモンドプラリネ・ホワイトチョコレート・ローストアーモンドの4種の素材を使ったオリジナルの〈プラリネあん〉と、ミルキーなバタークリームをサンド。白あんとホワイトチョコレート、バタークリームのコクのある甘さに、アーモンドプラリネの香ばしさがマッチします。そして密かにいい仕事をしているのがローストアーモンド! カリカリとした食感だけでなく、フレッシュなナッツの香ばしさがアクセントに。ドーナツ状なので、どこから食べても最中の皮とあん&バターがベストな比率で楽しめます。4個以上購入すると、オリジナルスリーブBOXで提供。シンプルでおしゃれ!1個から購入できてワンハンドで食べられるスイーツなので、新宿駅で待ち合わせをしたり、ちょっと時間ができたときのおやつにも良さそう。しかも1個300円以下というお手頃プライス。なお4個以上購入すると、オリジナルスリーブBOXに入れて提供されるので、手土産にしても。「和バターサンド」の柔らかな雰囲気のパッケージと異なり、「八もなか」をイメージしたシンプルなグラフィックと金箔のラインは、カジュアルさと高級感が感じられるスリーブです。写真左より、バターどら焼き「おりどら」、バタークリーム・あんこ・羽二重餅が楽しめる「ばたふく」、先行販売商品「和バターサンド〈あんバター〉」「八 by PRESS BUTTER SAND イイトルミネ新宿店」では、他にも6月1日より全国の「八 by PRESS BUTTER SAND」で発売する新作「和バターサンド〈あんバター〉」(4個入1,296円)の先行販売や、定番人気の「和バターサンド」各種に、バターどら焼き「おりどら」、バター大福「ばたふく」、そしてオープン記念として人気商品を詰め合わせた「八 トライアルセット 5個入」(1,296円)も取り扱っています。春に向けてお出かけの機会が増えるシーズン。新宿駅に立ち寄る際は、「八 by PRESS BUTTER SAND」の最新スイーツをぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。八 by PRESS BUTTER SAND イイトルミネ新宿店所在地:JR新宿駅 B1階 改札内(西改札方面)※改札内の施設のため、入場には乗車券類(きっぷ・ICカードなど)または入場券が必要営業時間:8:00〜22:00定休日:館に準ずるオープン日:2024年4月17日11:00※準備などの都合により、開店時間が変更になる場合がある