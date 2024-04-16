　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45093.20　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43203.08　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42061.18　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41724.04　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41698.06　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41040.03　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40888.43　　新値三本足陽転値
40356.02　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40193.05　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39679.57　　均衡表基準線(日足)
39672.01　　25日移動平均線
39591.45　　均衡表転換線(週足)
39337.52　　6日移動平均線
39282.67　　均衡表転換線(日足)
39029.17　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38988.00　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38823.88　　均衡表雲上限(日足)
38688.04　　13週移動平均線

38471.20　　★日経平均株価16日終値

38303.99　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37718.20　　75日移動平均線
37619.98　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37183.03　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36582.65　　均衡表雲下限(日足)
35997.15　　26週移動平均線
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35678.02　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34445.10　　200日移動平均線
34173.00　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32965.13　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67　　均衡表雲上限(週足)
29933.12　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
26901.10　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　27.93(前日38.60)
ST.Slow(9日)　　36.13(前日41.12)

ST.Fast(13週)　 66.26(前日70.36)
ST.Slow(13週)　 77.86(前日79.22)

［2024年4月16日］

株探ニュース