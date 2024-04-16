【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
45093.20 ボリンジャー:＋3σ(26週)
43203.08 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42061.18 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41724.04 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41698.06 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41040.03 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40888.43 新値三本足陽転値
40356.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40193.05 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39679.57 均衡表基準線(日足)
39672.01 25日移動平均線
39591.45 均衡表転換線(週足)
39337.52 6日移動平均線
39282.67 均衡表転換線(日足)
39029.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38988.00 ボリンジャー:-1σ(25日)
38823.88 均衡表雲上限(日足)
38688.04 13週移動平均線
38471.20 ★日経平均株価16日終値
38303.99 ボリンジャー:-2σ(25日)
37718.20 75日移動平均線
37619.98 ボリンジャー:-3σ(25日)
37183.03 ボリンジャー:-1σ(13週)
36582.65 均衡表雲下限(日足)
35997.15 26週移動平均線
35813.02 均衡表基準線(週足)
35678.02 ボリンジャー:-2σ(13週)
34445.10 200日移動平均線
34173.00 ボリンジャー:-3σ(13週)
32965.13 ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67 均衡表雲上限(週足)
29933.12 ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
26901.10 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 27.93(前日38.60)
ST.Slow(9日) 36.13(前日41.12)
ST.Fast(13週) 66.26(前日70.36)
ST.Slow(13週) 77.86(前日79.22)
［2024年4月16日］
株探ニュース