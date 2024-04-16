

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45093.20 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43203.08 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42061.18 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41724.04 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41698.06 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41040.03 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40888.43 新値三本足陽転値

40356.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40193.05 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39679.57 均衡表基準線(日足)

39672.01 25日移動平均線

39591.45 均衡表転換線(週足)

39337.52 6日移動平均線

39282.67 均衡表転換線(日足)

39029.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38988.00 ボリンジャー:-1σ(25日)

38823.88 均衡表雲上限(日足)

38688.04 13週移動平均線



38471.20 ★日経平均株価16日終値



38303.99 ボリンジャー:-2σ(25日)

37718.20 75日移動平均線

37619.98 ボリンジャー:-3σ(25日)

37183.03 ボリンジャー:-1σ(13週)

36582.65 均衡表雲下限(日足)

35997.15 26週移動平均線

35813.02 均衡表基準線(週足)

35678.02 ボリンジャー:-2σ(13週)

34445.10 200日移動平均線

34173.00 ボリンジャー:-3σ(13週)

32965.13 ボリンジャー:-1σ(26週)

31706.67 均衡表雲上限(週足)

29933.12 ボリンジャー:-2σ(26週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

26901.10 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 27.93(前日38.60)

ST.Slow(9日) 36.13(前日41.12)



ST.Fast(13週) 66.26(前日70.36)

ST.Slow(13週) 77.86(前日79.22)



［2024年4月16日］



株探ニュース

