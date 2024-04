東京・お台場に開業した世界初のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」

そんな「イマーシブ・フォート東京」に、早くもエリア面積最大となる新アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」が2024年4月26日(金)よりオープン!

約3万平米にもおよぶイマーシブ・フォート東京の館内全体を活用して繰り広げられる、エリア面積最大スケールのイマーシブシアター体験です。

個性が豊かな15名の登場人物たちが、同時多発で朝から晩まで巻き起こす大騒動は、刺激あふれる町「フォルテヴィータ」をまるごと劇場空間に変えていきます☆

イマーシブ・フォート東京 アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」

オープン日:2024年4月26日(金)

新登場の体験数:10以上の完全没入(イマーシブ)体験が新登場

登場キャラクター数:15キャラクター(うち11キャラクターが新登場)

開催場所:イマーシブ・フォート東京全域

※新たに「牢獄」「宿屋」「バー<クイーン・オブ・ザ・ナイト>」「マフィア抗争エリア」などが登場し、一部エリア拡大

料金:1dayパスに含まれます ※事前予約などは不要

開催時間:パークオープン〜クローズまで断続的に7〜8時間程度開催 ※営業時間、開催時間は日によって異なります

2024年3月に東京・お台場に開業した世界初のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」

そんな「イマーシブ・フォート東京」に、2024年4月26日(金)よりエリア面積最大となる新アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」がオープン!

新アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」は、約3万平米にもおよぶイマーシブ・フォート東京の館内全体を活用して繰り広げられる、エリア面積最大スケールのイマーシブシアター体験です。

個性が豊かな15名の登場人物たちが、同時多発で朝から晩まで巻き起こす大騒動は、刺激あふれる町「フォルテヴィータ」をまるごと劇場空間に変えていきます。

ハリウッドばりの衝撃的なシーンの連続があなたの真横で、目の前で繰り広げられ、ハラハラ・ドキドキの大興奮、ドタバタ劇での止まらない大爆笑、そして恋愛映画のようなトキメキに、リアルに巻き込まれる新しい没入体験となります。

これまでのアトラクションに加え10以上の体験が新登場し、完全没入(=イマーシブ)体験は一気に倍増。

この新アトラクションを追っていくだけでもまる一日楽しめるほどのボリュームで、常にどこかで完全没入体験が巻き起こっているパークへと進化します☆

新アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」体験ストーリー

イマーシブ・フォート東京の中に広がる、刺激あふれるヨーロッパの町「フォルテヴィータ」

この町じゅうで巻き起こる大事件は、一癖も二癖もある驚きの連続。

ゲスト自身が怪しいブツを運ぶ「運び屋」を頼まれてしまったり、厳しい新兵訓練に参加して美しき軍人に懲らしめられたり、ハンサムな船乗りの恋物語に心ときめいてしまったり、はたまた牢屋に入れられてしまうことも!?

ハリウッドばりの衝撃的なシーンがゼロ距離で繰り広げられ、さらに自分自身も登場人物として参加して「完全没入」することができます。

宿屋のフォンタナ夫妻

町で宿屋を営んでいた夫婦。

飲んだくれ旦那のお気に入りは裏路地に。

突然始まる夫婦ゲンカに巻き込まれないよう要注意!

マフィアのサロモーネ兄弟

裏で町を牛耳るサロモーネ家の兄弟。

二人が立ち向かう試練にはいつも危険が待ち構えていた。

万が一遭遇したら覚悟が必要です!

裏路地の名物バーテンダー フェルッチョ

知る人ぞ知る、裏路地の主。

歯に衣着せぬ独特の物言いが癖になり通いつめる人も多かった。

気づけばあなたも虜に(!?)

初舞台を控えた歌手 フィオーネ

とうとう本番当日を迎え、準備に余念がない歌手のフィオーネ。

その日も入念な発声練習とリハーサルを重ねていた。

出会えたらぜひ熱い応援を!

船乗りヴァレンティーノ

フォルテヴィータ港を拠点としていた旅客船のハンサムな船員。

あなたを魅了する、甘いマスクと言葉にご用心・・・!

誇り高く美しい軍人 ヘルメスとその部下

町の平和を司る、軍人。

日々の鍛錬を欠かすことはありません。

町の住人に対しても厳しい側面をもつため、出会った際は心して接しましょう。

新興勢力 赤のガルシア一派

情熱の国から来たマフィアの新興勢力。

当然、古参サロモーネ家は黙っていなかった。

一触即発の空気に高まる緊張感、その結末は・・・?

占い師

ヨーロッパの町「フォルテヴィータ」に神出鬼没の占い師。

瞳を覗くだけでその人の魂を紐解く力があるとされていたが・・・。

バーの踊り子 ビアンカ

裏路地にあるバー「クイーン・オブ・ザ・ナイト」で魅せたダンスは必見です!

町の情報通 新聞記者エドモンド

フォルテヴィータ新聞社所属。

いつも耳より情報を届けてくれる明るく気さくな記者。

気になることがあれば何でも聞いてみましょう!

館内全体を活用して、個性豊かな15人の登場人物が繰り広げる、最大スケールのイマーシブシアター体験。

イマーシブ・フォート東京の新アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」は、2024年4月26日(金)より開業です☆

【推しの子】や『東京リベンジャーズ』の世界に没入できるテーマパーク!お台場「イマーシブ・フォート東京」まとめ 【推しの子】や『東京リベンジャーズ』の世界に没入できるテーマパーク!お台場「イマーシブ・フォート東京」まとめ 続きを見る

ライブパートでキレキレのダンスを披露!イマーシブ・フォート東京「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」”リアル”ぴえヨン演出 ライブパートでキレキレのダンスを披露!イマーシブ・フォート東京「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」”リアル”ぴえヨン演出 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 15名の登場人物が館内全体で繰り広げるシアター体験!イマーシブ・フォート東京 アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」 appeared first on Dtimes.