【浦和・しらさぎ賞枠順】無傷11連勝中のジゼルは6枠8番
浦和競馬場で4月18日(木)に行われるしらさぎ賞(4歳上牝・SIII・ダ1400m)の枠順が確定した。
デビューから11連勝中のジゼルは6枠8番、重賞3勝目を狙うボヌールバローズは8枠12番に入った。
そのほかにも、昨夏のブリーダーズGC(JpnIII)で3着に入った実績があるカラフルキューブ、トライアルのティアラCで2着になったツーシャドーなどが出走を予定している。発走予定日時は18日(木)の17時45分。枠順は以下の通り。
左から枠番、馬番、馬名
(・)内は性齢、騎手、調教師(敬称略)
1-1 トキノゴールド(牝5、七夕裕次郎、川崎・八木正喜)
2-2 サダムスキャット(牝7、笠野雄大、船橋・稲益貴弘)
3-3 ジュネス(牝7、笹川翼、浦和・小久保智)
4-4 プリーチトヤーン(牝5、福原杏、高知・打越勇児)
5-5 ツーシャドー(牝5、和田譲治、浦和・小沢宏次)
5-6 ラビュリントス(牝4、本田正重、川崎・内田勝義)
6-7 リコシェ(牝4、山本聡紀、船橋・山本学)
6-8 ジゼル(牝5、森泰斗、船橋・山中尊徳)
7-9 アイゴールド(牝4、秋元耕成、浦和・鹿沼良和)
7-10 カラフルキューブ(牝5、藤田凌、大井・荒山勝徳)
8-11 サーフズアップ(牝4、御神本訓史、船橋・山下貴之)
8-12 ボヌールバローズ(牝4、吉原寛人、大井・福永敏)