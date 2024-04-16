浦和競馬場で4月18日(木)に行われるしらさぎ賞(4歳上牝・SIII・ダ1400m)の枠順が確定した。

デビューから11連勝中のジゼルは6枠8番、重賞3勝目を狙うボヌールバローズは8枠12番に入った。

そのほかにも、昨夏のブリーダーズGC(JpnIII)で3着に入った実績があるカラフルキューブ、トライアルのティアラCで2着になったツーシャドーなどが出走を予定している。発走予定日時は18日(木)の17時45分。枠順は以下の通り。

左から枠番、馬番、馬名

(・)内は性齢、騎手、調教師(敬称略)

1-1 トキノゴールド(牝5、七夕裕次郎、川崎・八木正喜)

2-2 サダムスキャット(牝7、笠野雄大、船橋・稲益貴弘)

3-3 ジュネス(牝7、笹川翼、浦和・小久保智)

4-4 プリーチトヤーン(牝5、福原杏、高知・打越勇児)

5-5 ツーシャドー(牝5、和田譲治、浦和・小沢宏次)

5-6 ラビュリントス(牝4、本田正重、川崎・内田勝義)

6-7 リコシェ(牝4、山本聡紀、船橋・山本学)

6-8 ジゼル(牝5、森泰斗、船橋・山中尊徳)

7-9 アイゴールド(牝4、秋元耕成、浦和・鹿沼良和)

7-10 カラフルキューブ(牝5、藤田凌、大井・荒山勝徳)

8-11 サーフズアップ(牝4、御神本訓史、船橋・山下貴之)

8-12 ボヌールバローズ(牝4、吉原寛人、大井・福永敏)