LE SSERAFIMが現地時間13日、米国最大規模の音楽フェスティバル<Coachella Valley Music and Arts Festival>(※以下、コーチュラ)のSaharaステージに出演した。約40分間、全10曲、強烈なカリスマ性を放つ5人のメンバーの圧倒的なステージに、会場を埋め尽くした観客たちは一緒に踊り出し、大合唱で熱い反応をみせた。コーチュラデビューのオフィシャルレポートをお届けしたい。

<コーチュラ>開始前からLE SSERAFIMへの関心は熱く、SNSではハッシュタグ“#FIMCHELLA” (LE SSERAFIM + COACHELLAを合わせた造語)を付けた投稿が広がっていた。また、LE SSERAFIMのステージを見るため、多くの観客たちがインディオの砂漠に集結。特に、5人のメンバーの顔が描かれた旗や、LE SSERAFIM公式ペンライトがあちこちで見受けられ、その人気の高さを実感させた。Saharaステージの大型LEDにLE SSERAFIMのロゴが映し出されると、会場が地響きのような歓声に包まれた。これに応えるように、5人のメンバーはなにも恐れず堂々とグループのアイデンティティが感じられる楽曲「ANTIFRAGILE」、「FEARLESS」、「The Great Mermaid」でステージの始まりを告げる。バンドアレンジに合わせてステージを披露しながら、激しいパフォーマンスで現地のファンを虜にした。また、LE SSERAFIMは<コーチェラ>のために特別に用意した未公開曲「1-800-hot-n-fun」を初披露、メンバーのリズミカルなラップが会場の空気をより一層熱くした。初公開された楽曲であるにも関わらず、観客たちは大きな歓声を上げ、リズムに乗ってステージを楽しんだ。この日のハイライトは「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」だった。同曲のギター演奏を担当した米国の伝説的なミュージシャンであるナイル・ロジャースがゲストとしてサプライズ登場し、観客を驚かせた。ナイル・ロジャースの華麗な演奏で「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」のパフォーマンスが始まり、LE SSERAFIMは完璧に息を合わせながらステージを盛り上げる。その後、「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (English ver.)」、「Perfect Night」、「Smart」、「EASY」等、米国Billboardチャートで大きな人気を集めたヒット曲が続けて繰り広げられ、観客はさらに大きな合唱とダンスでこれに応え、LE SSERAFIMの公演の熱気は最高潮に達した。「Fire in the belly」がセットリストの最後を飾り、ラテンポップのリズムと振り付けがオーディエンスを楽しませながら、LE SSERAFIMは最後まで爆発的なエネルギーを放ち続け、5人のメンバーは感想をこう伝えた。「素敵な思い出を作ってくれてありがとうございます。<コーチェラ>の熱気は本当にすごかったです。絶対にこの夜を忘れることはできません。今日はまさに私たちの夢が叶った日です」──LE SSERAFIM<コーチェラ>に初出演したLE SSERAFIMに対して、Billboard、NMEなど海外有力メディアからも熱い反響を得た。米国Billboardは、<コーチェラ>2日目の最高の瞬間の1つとして、LE SSERAFIMのステージを挙げ、「LE SSERAFIMは大規模な舞台で情熱的なパフォーマンスを繰り広げ、10曲のセットリストの間、観客を踊らせた」と観客の雰囲気を伝え、「公演のハイライトは未公開曲「1-800-hot-n-fun」だった」「LE SSERAFIMによって“hot and fun”な新しい時代が開かれるだろう」と強調した。また、英国の音楽マガジンNMEは「LE SSERAFIMがデビュー2周年を控え、韓国アーティストの中で最短期間で<コーチェラ>の舞台に立った。この記録は、5人のメンバーが (これまで)音楽界に及ぼした影響力を示している。LE SSERAFIMは自分たちだけの道を切り開いている。一緒に手を握って観客に挨拶するLE SSERAFIMを見ていると、このグループが<コーチェラ>を圧倒できるのは、お互いに信頼しあっているためだということを感じさせる」と評価した。 また「LE SSERAFIMは40分でSaharaステージを自分たちのものにした」と付け加えた。LE SSERAFIMは、ルイ・ヴィトンが特別制作した衣装を着てステージを披露するなど、ステージ衣装でも大きな話題を呼んだ。5人のメンバーは現地時間20日、<コーチェラ>で2度目の公演を控えており、その公演スケジュールは、後日<コーチェラ>公式SNSを通じて確認することができる。(C) Natt Lim