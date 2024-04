2024年3月31日をもって開業23周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、新CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」を制定。

また、CSRスローガンのリニューアルにともない、子どもたちの笑顔があふれる未来をつくる新プロジェクトがスタートします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」

旧スローガン:NO LIMIT! Future for ALL

開業23周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

そんなユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、CSR活動をさらにアップデートするため、新CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」を発表!

すべての人々、地球環境、地域のコミュニティに対して尊重と感謝の気持ちを「LOVE(愛)」という言葉に込め、限りない愛と超エンターテイニングな創造力の輪が社内はもちろん、社外に対しても広がることを目指しています。

「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」に込められた想い

この場所に来ることが、希望になる人がいる。

この場所に来ることで、笑顔になれる人がいる。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの使命は、エンターテイメントの力で、ひとりでも多くの人に超元気を届けること。

そして、その想いを実現するための場所は、このパークの中だけには留まりません。

合言葉は『LOVE HAS NO LIMIT』

あらゆるものを超えていく想いとともに。

私たちがもつ超エンターテイニングな創造力をすべての人と社会へ。

多様性を認め合い一人ひとりが自分らしくいられる社会づくり。

大阪という地域に支えられているからこそ、そこに住む子どもたちをはじめとした元気な地域づくり。

そしてこれからも、笑顔を届け続けるための持続可能な環境づくり。

そのすべてに、限りない愛をもって。

子どもたちの笑顔があふれる未来を目指します。

「LOVE HAS NO LIMIT」プロジェクト

「チャリティTシャツ」の制作が決定

新CSRプロジェクト推進にあたり、「チャリティTシャツ」の制作が決定。

「チャリティTシャツ」の収益金の一部は、チャリティ支援に活用されます。

パークを訪れたゲストの方々にもより身近に社会貢献へ賛同してもらえるよう、今後パーク内店舗での販売が予定されています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提唱するスペシャル感謝月間「THANKS LOVE MONTH」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、あらゆる大切な方々へ「ありがとう」を伝え合うスペシャルな感謝月間「THANKS LOVE MONTH」(サンクス・ラブ・マンス)を毎年5〜6月頃に開催しています。

DE&Iを積極的に推進するユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、誰もが感謝の気持ちを伝え合えるこの記念月間を根付かせ、これからも人や社会に気づきや刺激を提供していける存在であり続けたいと考えています。

2024年においても新たな企画が準備されています。

チャリティ・ディナー・ショー「UNIVERSAL WONDER NIGHT」

「UNIVERSAL WONDER NIGHT(ユニバーサル・ワンダー・ナイト)」は、より良い地域社会づくりと発展を願い、地元でサポートの必要な方々へのチャリティ支援を目的に、取引先各社とともに2008年から毎年開催してきたイベントです。

2023年で15回目を迎え、これまでの寄付金総額は累計2億円を突破しています。

2024年は6月上旬の実施を予定しています。

子どもたちの笑顔があふれる未来をつくる新プロジェクトも始動。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが制定した新CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」の紹介でした☆

