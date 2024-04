大阪の芸能人御用達パティスリー「ポアール」の新展開は、フィナンシェ専門店！ 素材を極めた一味違う感動を

大阪在住のフードライター船井香緒里さんがおすすめする新店は、昨年末オープンした、フィナンシェ専門店「ポアール・ル・ボン・ブール」。

〈噂の新店〉

2023年12月、大阪・北新地に誕生した焼きたてフィナンシェ専門店「ポアール・ル・ボン・ブール」。大阪・帝塚山の名パティスリー「ポアール」の新展開だけあり、“攻め”の逸品ぞろいです! 大阪在住のフードライター船井香緒里が実食レポートします。

教えてくれる人

船井香緒里

福井県小浜市出身、大阪在住。塗箸製造メーカー2代目の父と、老舗鯖専門店が実家の母を両親に持つ、酒と酒場をこよなく愛するヘベレケ・ライター。「あまから手帖」「dancyu」「BRUTUS」などでの食にまつわる執筆をはじめ、「dancyu.jp」で連載「大阪呑める食堂」を担当。食の取り寄せサイトや、飲食店舗などのキュレーションもおこなう。「Kaorin@フードライターのヘベレケ日記」で日々の食ネタ発信中。

大阪・帝塚山の名店「ポアール」がフィナンシェに特化したワケ

大阪の繁華街・北新地に店はある。JR大阪駅、大阪メトロ梅田駅からも徒歩圏内。

大阪・北新地本通に誕生した「ポアール・ル・ボン ブール」。多くの芸能人や著名人からも愛され続けている、帝塚山の老舗洋菓子店「ポアール」が新たに展開する、焼きたてフィナンシェ専門店です。

手がけるのは、グランシェフであり代表取締役社長の辻井良樹さん。「フィナンシェは元々、本店などでご提供していたのですが、“もっとおいしく、もっとブラッシュアップさせたい”という思いが膨らみました。スタッフと一緒にとことん突き詰め、見えてきた新しいカタチを、この専門店で表現します」(辻井シェフ)

フィナンシェの種類は約10種。焼きたてと個包装の2種があり、手土産にも最適。

小さな店内に足を踏み入れると、ふわっと漂うバターのリッチな香り! それだけで幸せな気分に浸れる中、ショーケースには、しっかり焼き込んだ定番のフィナンシェをはじめ、刻んだピスタチオに覆われたフィナンシェや、華やかな季節限定のフィナンシェに至るまでアイテム数は約10種。

「大和橘のフィナンシェ」焼きたて422円(現在は販売終了)をはじめ、とっておきの素材を使いた、期間限定のフィナンシェを目当てに訪れるのも楽しい。

「数え切れないくらいの試作を重ねて、最終的に残った精鋭のフィナンシェ、といったところでしょうか。ずばり原価よりも味を最優先、僕たちの自信作です!」と、辻井シェフは目を輝かせます。

グランシェフであり代表取締役社長の辻井良樹さん。

素材への飽くなき探究はもちろん“形”にもこだわる

そもそもフィナンシェとは、フランス語で「お金持ち」を意味する言葉。だから「金塊」をイメージした台が特徴なのですが、「ポアール・ル・ボン ブール」のフィナンシェは貝形!

定番の「フィナンシェ」324円。焼きたてならではの感動を味わいたい

“金塊形じゃないとフィナンシェじゃない!”という方もいらっしゃるかもしれませんが、この貝の形が実に優れもの! フチの薄い所は香ばしくてカリサクッ。こんもりと厚みのある所は、しっとりふんわり。食感のコントラストが心地よく、そこに広がるのは焼きたてならではの高貴な香り……。だから、もう 個……とついつい手が伸びるのです。

材料はフィナンシェの基本材料に忠実に。卵は卵白のみを使い、上白糖や薄力粉、バターのほか、アーモンドプードルを加える

素材への飽くなき探究が、辻井シェフならでは。生地の要となるアーモンドは、スペイン産の高級品種・マルコナ種を使用。なんと、その日に使う分だけ、毎朝自家びきにするところから始めるのだとか。皮ごとひいて香りを立たせるだけでなく、口当たりが良くなるよう、ひき具合を徐々に細かくするなど、味づくりの追求は細部に至るまで見て取れます。

さらに国産発酵バターやフランス産小麦を用い、「シンプルに、いい素材だけを生かしてフィナンシェを焼き上げています」とのこと。

店奥の厨房で、生地を仕込んで焼き上げる。だから店内にはいつも甘やかな香りが立ち込めている

味わいのバリエーションが楽しい“攻め”のフィナンシェぞろい!

まずは定番の「フィナンシェ」から、シンプルな素材だけが持つ深い味わいを楽しみたいところですが、さらにオススメしたいのが、個性派フィナンシェの数々。

「フレーズ・ショコラ」475円

「フレーズ・ショコラ」は、ボリビア産・野生カカオ豆を使用。カカオが持つ繊細で軽やかなフレーバーとビターな味わい、マルコナ・アーモンドの香ばしさが重なり合うリッチなテイスト。表面を彩る苺チョコレートの上には、フリーズドライの苺を散りばめていて、キュンと広がる甘酸っぱい味わいと苺の香りに癒やされます!

「キャラメルナッツ」389円。キャラメルの隠し味にミルクチョコを加えていて、コク深い味わい

クセになりそうなフィナンシェが「キャラメルナッツ」。マルコナ・アーモンドの香ばしさが広がる生地に、キャラメルの甘みとコクが融合。そこに、刻んだアーモンドやクルミのザクッとした食感や香ばしさが良いアクセントに。

他にも、ブルーチーズの王様「ロック・フォール」を用いたフィナンシェは、生地の香ばしさと青カビチーズのコクや塩気が渾然一体に。お酒が好きな方は「ラム・レーズン」をぜひ。ラム酒にしっかり漬け込んだサルタナレーズンがゴロリと入り、8年熟成の「追いラム酒」(108円)なんて至福も待っています。

味の違いがわかる方への手土産に

オリジナルブレンドコーヒー648円。

焼きたてのフィナンシェと一緒に、相性抜群の飲み物をテイクアウトできるのもうれしい。コーヒーは、大阪・天王寺区「YARD Coffee & Craft Chocolate」の中谷奨太さんが、フィナンシェとの相性を考え抜いて配合・焙煎したオリジナルブレンド。果実のような清々しい香りと、程よいコクを感じる一杯は、焼きたてのフィナンシェの高貴な香りと見事に調和します。さらに。各種フィナンシェとの相性を考え抜いた、フランス産ワインはミニボトルで6種スタンバイ(100ml 1,650円〜)。

今回、紹介した商品のほかに、青カビチーズのコクや塩気と、生地の芳しさが重なり合う「ロック・フォール」など、ストーリー性のあるアイテムが多くそろいます。

素材感らしさがみなぎる味わいと焼きたての感動は、自分へのご褒美はもちろん、ホームパーティーなどの手土産に最適。食の感度が高い人への贈り物にも、オススメです!

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ポアール・ル・ボン・ブール 北新地本通住所 : 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-22 北リンデンビル 1FTEL : 06-6344-1560

文:船井香緒里 撮影:竹田俊吾

