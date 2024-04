シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル(41)が16日までにX(旧ツイッター)を更新。JR渋谷駅ハチ公前口やハチ公口前大型ビジョン、JR新宿駅南口改札内大型サイネージなどで掲出されている、宇多田と緑茶飲料「綾鷹」のコラボ大型広告について“謝罪”した。

宇多田は自身のスタッフが自身の大型広告を告知した投稿を引用し「すごすぎる 毎日ここ通る人すんません」とつづった。

宇多田の謙虚な投稿に対し「いい景色ですな。ヒカル色の渋谷」「いやいや素敵すぎるやん」「早速Hikkiだらけの渋谷ウロウロして来ました」などと書き込まれていた。

宇多田は98年12月9日に「Automatic/time will tell」でデビュー。昨年12月9日に25周年を迎えたことを記念し、自身初となるベストアルバム「SCIENCE FICTION」を4月10日発売した。さらに18年に開催された「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」以来約6年ぶりとなる全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」も開催する。