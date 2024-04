ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、六角形の大胆なブルートパーズが光る、『アナと雪の女王』デザイン「雪の結晶モチーフ入り10金ネックレス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー『アナと雪の女王』雪の結晶モチーフ入り10金ネックレス

© Disney

価格:34,900円(税込)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」がモチーフになったネックレス。

ペンダントトップはブルートパーズ、モチーフとチェーンには10金ホワイトゴールドが使用されています。

ブルートパーズは六角形にカットされており、一粒でしっかりと存在感があります。

水色を基調とした涼しげなカラーも「エルサ」らしくて素敵です。

台座の背面には「エルサ」の雪の結晶柄が刻印されており、細部にまでこだわりがたっぷり。

付属のボックスには「エルサ」のシルエットやロゴが箔プリントであしらわれています。

飾っても身に付けても『アナと雪の女王』の世界観が感じられる、コレクションとしても長く楽しめそうなジュエリー。

六角形の大胆なブルートパーズが光る「雪の結晶モチーフ入り10金ネックレス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

