ベーカリー「ハートブレッドアンティーク(Heart Bread ANTIQUE)」に、2024年5⽉1⽇(水)より「山盛りポテトチーズフランス」が5月限定で登場!

惣菜パン人気No.1の商品「のび〜るとろりんチーズフランス」に、フライドポテトを山盛りにトッピングした、ポテト好きにはたまらない一品です☆

ハートブレッドアンティーク「山盛りポテトチーズフランス」

価格:430円(税込)

販売期間:2024年5⽉1⽇(水)〜5⽉31⽇(金)

取扱店舗:全国の「ハートブレッドアンティーク(Heart Bread ANTIQUE)」

※一部取り扱いのない店舗、価格が異なる店舗があります

オールハーツ・カンパニーが展開する「ハートブレッドアンティーク」は、まるでおとぎ話に迷い込んだようなマジカルな世界観のもとで、看板商品『マジカルチョコリング』をはじめとしたワクワクするパンやスイーツを展開するベーカリーです。

そんな「ハートブレッドアンティーク」に、とろけるチーズד山盛り”フライドポテトの圧倒的ビジュアルをもつ「山盛りポテトチーズフランス」が期間限定で登場!

”山盛り”のフライドポテトを盛った、フライドポテト好きにはたまらない5月限定の「山盛りポテトチーズフランス」は、累計440万個突破の惣菜パン人気No.1の商品「のび〜るとろりんチーズフランス」をアレンジしたもの。

カリッとした食感のフライドポテトを“山盛り”にのせたジャンク感満載の新商品です。

チーズのまろやかさと、アクセントにいれた粗びきマスタード、フライドポテトの塩味の組み合わせがたまらない味わい。

そのままでも美味しくいただけますが、温め直すとチーズがとろけて、さらに美味しく楽しめます☆

大胆にトッピングされた山盛りポテトと、とろけるチーズが食欲をそそるパン。

「山盛りポテトチーズフランス」は、2024年5⽉1⽇(水)から5⽉31⽇(金)まで、全国の「ハートブレッドアンティーク」にて発売です☆

