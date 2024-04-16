　自民党の派閥裏金事件後で初の国政選挙となる衆院東京１５区、島根１区、長崎３区の補欠選挙が１６日、告示された。

　東京と長崎で不戦敗を選択した自民は、立憲民主党と一騎打ちとなる島根に全力を傾注。立民は「政治とカネ」を最大の争点にして全勝を目指す。３補選の結果は、岸田文雄首相（自民総裁）の政権運営と衆院解散戦略に大きく影響する可能性がある。投開票は２８日。

　

　◇衆院東京１５区補選立候補者名簿

　福永　活也　４３　弁護士　　　　　諸　新　

　乙武　洋匡　４８　作家　　　　　　無　新

　　　　　　　　　　　　　　　　　推（国）

　吉川　里奈　３６　看護師　　　　　参　新

　秋元　司　　５２　元衆院議員　　　無　元

　金沢　結衣　３３　元食品会社員　　維　新

　　　　　　　　　　　　　　　　　推（教）

　根本　良輔　２９　会社役員　　　　諸　新

　酒井　菜摘　３７　元江東区議　　　立　新

　飯山　陽　　４８　大学客員教授　　諸　新

　須藤　元気　４６　元参院議員　　　無　新

　

　◇衆院島根１区補選立候補者名簿

　錦織　功政　　５５　元財務省職員　自　新

　　　　　　　　　　　　　　　　　推（公）

　亀井　亜紀子　５８　元衆院議員　　立　元

　

　◇衆院長崎３区補選立候補者名簿

　山田　勝彦　　４４　元衆院議員　　立　元

　　　　　　　　　　　　　　　　　推（社）

　井上　翔一朗　４０　学習塾経営　　維　新

　　　　　　　　　　　　　　　　　推（教）。　