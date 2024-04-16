自民党の派閥裏金事件後で初の国政選挙となる衆院東京１５区、島根１区、長崎３区の補欠選挙が１６日、告示された。

東京と長崎で不戦敗を選択した自民は、立憲民主党と一騎打ちとなる島根に全力を傾注。立民は「政治とカネ」を最大の争点にして全勝を目指す。３補選の結果は、岸田文雄首相（自民総裁）の政権運営と衆院解散戦略に大きく影響する可能性がある。投開票は２８日。

◇衆院東京１５区補選立候補者名簿

福永 活也 ４３ 弁護士 諸 新

乙武 洋匡 ４８ 作家 無 新

推（国）

吉川 里奈 ３６ 看護師 参 新

秋元 司 ５２ 元衆院議員 無 元

金沢 結衣 ３３ 元食品会社員 維 新

推（教）

根本 良輔 ２９ 会社役員 諸 新

酒井 菜摘 ３７ 元江東区議 立 新

飯山 陽 ４８ 大学客員教授 諸 新

須藤 元気 ４６ 元参院議員 無 新

◇衆院島根１区補選立候補者名簿

錦織 功政 ５５ 元財務省職員 自 新

推（公）

亀井 亜紀子 ５８ 元衆院議員 立 元

◇衆院長崎３区補選立候補者名簿

山田 勝彦 ４４ 元衆院議員 立 元

推（社）

井上 翔一朗 ４０ 学習塾経営 維 新

推（教）。