TOMORROW X TOGETHER(C)NHK

TOMORROW X TOGETHERが、4月27日午後11時からNHK総合で放送される『Venue101』に出演。スピンオフ特番として、『Venue101 Presents TOMORROW X TOGETHER One Dream LIVE』を放送。

Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、 熱量の高いライブを毎週 NHKの101stから届ける音楽番組。今回はそのスピンオフ特番として、『Venue101 Presents TOMORROW X TOGETHER One Dream LIVE』を届ける。

去年アメリカの音楽チャートで1位を獲得、世界最大規模の音楽フェスでヘッドライナーを務めるなどグローバルに活躍中。さらに今年7月からは日本で初の4大ドームツアーの開催も決定。世界、そして日本でも大人気の彼らのスペシャルな LIVEパフォーマンスをたっぷりお届け。

番組では日本語曲・韓国語曲合わせて6曲をパフォーマンス。ファンからの質問やリクエストにこたえるトークコーナーまで盛りだくさんの内容。さらに最新曲「Deja Vu」を日本の音楽番組初披露。そして韓国での独占密着も。TOMORROW X TOGETHER メッセージ

僕たち TOMORROW X TOGETHER が「Venue101」に出演させていただくことになりました!今回の「Venue101 Presents TOMORROW X TOGETHER One Dream LIVE」は、MOAの皆さんのために準備したTOMORROW X TOGETHER のスペシャルなライブです。

デビュー5周年を記念して色々なステージを披露する予定ですので、MOAの皆さんに気に入ってもらえると嬉しいです。

ぜひ観てくださいね!

お楽しみに!番組情報Venue101 Presents

TOMORROW X TOGETHER One Dream LIVE 放送予定【放送】2024年4月27日(土) 午後11:00~11:30

NHK総合