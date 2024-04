【大鳳 ~ スチルイラスト ver. ~】受注期間:6月26日まで2025年1月 発売予定価格:38,280円

アルファマックスは、フィギュア「大鳳 ~ スチルイラスト ver. ~」を2025年1月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、受注期間は6月26日まで。価格は38,280円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より大鳳が、赤色の大胆なバニー衣装に身を包んだ姿を大迫力の1/4スケールでフィギュア化したもの。

零れ落ちそうな胸とくびれた腰まわり、ふっくらとした太ももが魅力的な造形をしており、頬を少し赤らめこちらをみつめる妖艶な表情からも目が離せない表現となっている。

「大鳳 ~ スチルイラスト ver. ~」

仕様:PVC製塗装済み完成品 スケール:1/4スケール サイズ:全高 約210mm(台座含まず)、全長 約320mm(台座含まず)

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.