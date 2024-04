「nana’s green tea」に、「あずき」「黒蜜」「ソフトクリーム」との組み合わせで楽しむ3種の「玉露フローズン」が、2024年5月1日(水)より期間限定で登場!

さらに同日より、季節限定のフードメニュー「高菜と豚肉のなきみそビビンバ」も販売されます☆

nana’s green tea 季節限定フローズン「玉露フローズン」

販売期間:2024年5月1日(水) 〜​6月26日(水)

販売店舗:nana’s green tea全国70店舗

カフェブランド「nana’s green tea」に、玉露でまろやかにお茶を楽しむ3種の「玉露フローズン」が期間限定で登場!

新緑の季節にぴったりの、爽やかで濃厚な茶の風味を感じられる「玉露」を使用したひんやりドリンクです。

「玉露」とは、日光を遮って育てられた茶葉を使用したお茶のこと。

緑が濃く柔らかく育った一番茶の芽を摘採した後、乾燥させながら丁寧に揉みほぐすことによって、より一層、新鮮かつ濃厚な風味を感じられるお茶に仕上がります。

nana’s ​fresh ​greenでは、「玉露フローズン」ために茶師がブレンドした、オリジナルの宇治玉露を使用。

宇治玉露を贅沢にパウダー状にし、初夏にぴったりのフローズンドリンクに仕立てています。

今回、そんな玉露をしっかり楽しめるフレーバーとして、3種類のトッピングがラインアップ。

玉露の味わいと相性抜群である和の食材「あずき」と、ぷるぷる食感の「玉露ゼリー」とコクのある甘さがマッチした「黒蜜」、そしてミルキー感が玉露の風味を引き立てる「ソフトクリーム」の3種類です。

春から夏へとだんだん気候が変わっていく季節に、その日の気分や天候に合わせて、それぞれのトッピングが引き立てる玉露の味わいが堪能できるフローズンドリンクになっています☆

玉露あずきフローズン

価格:790円(税込)

北海道産あずきの控えめな甘さが楽しめる「玉露あずきフローズン」

北海道産あずきが、玉露のまろやかなお茶の風味と相性抜群です。

玉露ゼリー黒蜜フローズン

価格:870円(税込)

ぷるぷる食感の玉露ゼリーと黒蜜のコクのある甘さがマッチした「玉露ゼリー黒蜜フローズン」

玉露をしっかり楽しむことができるフレーバーです。

玉露ソフトクリームフローズン

価格:780円(税込)

ソフトクリームのミルキー感が、玉露のコクのある強い旨みを引き立てます。

高菜と豚肉のなきみそビビンバ

価格:1,350円(税込)

販売期間:2024年5月1日(水)〜6月26日(水)

「玉露フローズン」と同日より、季節限定のフードメニューとして、四国産食材使用の万能たれ「下ノ加江 なきみそ」使用のビビンバ「高菜と豚肉のなきみそビビンバ」が登場!

“泣くほど美味しい秘伝のタレ”「なきみそ」は、厳選した四国産食材を使用して高知県で製造されたコク深い味わいの味噌だれ。 ​

韓国料理のビビンバを、「なきみそ」を使用して、nana’s ​green ​teaで楽しむお食事メニューにアレンジした季節限定の味です。 ​

「なきみそ」で味付けしたたっぷりのお肉を中心に、小松菜ともやしのナムル、キムチ、高菜漬けのピリ辛な味わいがごはんを彩ります。 ​

ごはんと具材を豪快に混ぜ合わせると、コクのある「なきみそ」の味わいや、香り高いごま油、まろやかな温泉卵、唐辛子が食材と混ざり合い、風味の良さが一層際立ちます。 ​

一皿で大満足できる、nana’s ​green ​teaの和風ビビンバです☆

※なくなり次第終了

※ドリンクセット・ランチセット対象商品です

※スモールサイズの提供はありません

初夏にぴったりの玉露を使用したフローズンドリンクと、コク旨い和風ビビンバ!

3種の「玉露フローズン」と季節限定フードメニュー「高菜と豚肉のなきみそビビンバ」は、2024年5月1日(水)から6月26日(水)まで、全国の「nana’s ​green ​tea」70店舗にて発売です☆

※テイクアウト利用可。店舗により対応できない場合もあります

※テイクアウト・店内ともに税込価格は同一です

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります

※nana’s green teaでは店舗により提供する商品が異なります

