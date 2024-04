2024年4月11日(木)から開催されているサンリオキャラクターの人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」

そんな「2024年サンリオキャラクター大賞」の、日本の初回速報順位上位10位までと、海外の国・地域ごとの初回速報順位上位5位までが発表されました!

初回速報1位は「ポチャッコ」となり波乱の幕開け!

続く2位に「シナモロール」、3位に「ポムポムプリン」となりました。

「はなまるおばけ」がデビュー1年・初エントリーで8位にランクインし、 「あひるのペックル」がTOP10入りの大躍進を見せています☆

「2024年サンリオキャラクター大賞」初回速報

投票期間:2024年4月11日(木)〜5月26日(日)

結果発表:2024年6月16日(日)

「2024年サンリオキャラクター大賞」の、日本の初回速報順位上位10位までと、海外の国・地域ごとの初回速報順位上位5位までが発表されました。

この結果は、投票開始の2024年4月11日(火)11時〜4月14日(日)23時59分までのWEB投票のみを集計した順位です。

初回速報順位で1位にランクインしたのは、2024年でデビュー35周年を迎えた「ポチャッコ」(昨年4位)でした。

「ポチャッコ」が速報1位にランクインするのは初めてで、波乱の幕開けとなりました。

2位は「シナモロール」(昨年1位)、3位は「ポムポムプリン」(昨年2位)と、“犬キャラクター”が上位を独占。

安定した人気を誇る4位「クロミ」(昨年3位)、5位「ハローキティ」(昨年5位)、6位「マイメロディ」(昨年6位)、7位「ハンギョドン」(昨年7位) の、今後の追い上げにも注目です。

また、2023年ユーザー参加型プロジェクト「NEXT KAWAII PROJECT」からデビューしたばかりで、初エントリーの「はなまるおばけ」が8位にランクイン。

フレッシュなキャラクターが勢いを見せまています。

9位の「あひるのペックル」は、昨年16位から大躍進し、初めて速報TOP10入りを果たしました。

10位の「こぎみゅん」(昨年11位)の動向にも注目です。

投票期間は2024年5月26日(日)まで。

キャラクター担当デザイナーサイン会とグリーティングイベント(第2弾)は、2024年4月18日(木)まで抽選申し込み受付中です。

「2024年サンリオキャラクター大賞」中間順位は、2024年5月9日(木)13時に発表されます。

海外順位(国・地域ごと) 初回速報TOP5

中国大陸香港地区台湾地区韓国アメリカ1位シナモロールポチャッコシナモロールポチャッコシナモロール2位ポムポムプリンけろけろけろっぴポムポムプリンシナモロールポムポムプリン3位クロミシナモロールクロミハローキティクロミ4位ポチャッコみんなのたあ坊ハローキティクロミチョコキャット5位ハローキティクロミポチャッコポムポムプリンウサハナ

ブラジルイギリスイタリアドイツフランス1位シナモロールシナモロールシナモロールシナモロールシナモロール2位ポムポムプリンポムポムプリンクロミクロミポムポムプリン3位クロミクロミポムポムプリンポムポムプリンクロミ4位チョコキャットウサハナマイメロディぐでたまマイメロディ5位マイメロディチョコキャットチャーミーキティマイメロディアドローザトルマリィ

オーストラリアシンガポールタイスペイン1位シナモロールシナモロールシナモロールシナモロール2位ポムポムプリンポムポムプリンクロミクロミ3位クロミクロミyoshikittyポムポムプリン4位ポチャッコポチャッコみんなのたあ坊マイメロディ5位マイメロディハンギョドンマイメロディはなまるおばけ

39位のキャラクターに贈られる特別賞「サンちゅっ♡」賞

39位のキャラクターに贈られる「2024年サンリオキャラクター大賞」だけの特別賞「サンちゅっ♡」賞にも注目が集まります!

初回速報順位で39位にランクインしたのは、初エントリーの「BUDDYEDDY」でした。

中間発表でも、39位のキャラクターが発表予定です。

初回速報では1位に「ポチャッコ」、2位「シナモロール」、3位「ポムポムプリン」がラインクイン。

「2024年サンリオキャラクター大賞」初回速報TOP10キャラクターの紹介でした☆

