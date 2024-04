【「Stellar Blade」日本版特別トレーラー】4月16日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用アクション「Stellar Blade」の日本版特別トレーラーを4月16日に公開した。

本作は4月26日発売予定のプレイステーション 5用アクションゲーム。地球に突如出現した人類の敵“ネイティブ”を倒すためコロニーから降り立った兵士、イヴの物語が描かれ、スタイリッシュなアクションも魅力となっている。

日本版特別トレーラーでは、迫る人類の危機と襲い掛かるネイティブ、イヴの爽快なアクションなどが公開。

【『Stellar Blade』日本版特別トレーラー】

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.