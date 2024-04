2024年6月16日(日)に、東京ビッグサイトにて、サンリオファンのための1日限りの特別イベント「SANRIO FES 2024」を開催!

「2024年サンリオキャラクター大賞」の結果発表をはじめ、豪華ステージや、サンリオキャラクターと動画が撮れるデジタル動画撮影ブースなど、限定コンテンツが盛りだくさんのイベントです☆

SANRIO FES 2024(サンリオフェス)

開催日時:2024年6月16日(日) 10:00開場 18:00閉場

開催場所:東京ビッグサイト東展示棟7・8ホール(〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1)

オンライン配信:サンリオ公式YouTubeチャンネル

出演:「2024年サンリオキャラクター大賞」上位10位キャラクター ほか

2024年は、「ステージ」「アトラクション」「ショップ」「フード」の4エリアを展開。

さらに今年ならではの「アニバーサリーステージ」や、デジタル動画撮影ブースなど、限定コンテンツが盛りだくさん。

「2024年サンリオキャラクター大賞」の結果発表だけでなく、様々なコンテンツでサンリオ尽くしの1日を楽しめます☆

ステージ

サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ

「2024年サンリオキャラクター大賞」の結果発表ステージはもちろん、

みんなでお祝い!アニバーサリーステージ

50周年を迎えた「ハローキティ」をはじめとする、2024年にアニバーサリーを迎えたサンリオキャラクターをお祝いするアニバーサリーステージ、

サンリオかわいい運動会

2023年にも好評だったサンリオキャラクターたちによる運動会の3つの豪華ステージをお届けします。

アトラクション

モニターの前で「サンちゅっ♡」ポーズをすると画面上にサンリオキャラクターたちが登場し、一緒に動画が撮れるデジタル動画ブースが初登場。

ほかにも、キャラクターたちと踊って楽しむショータイムなど、体験型のコンテンツが用意されています。

ショップ

ここでしか買えない「SANRIO FES 2024」限定グッズや先行発売グッズなどを販売。

さらに、2023年大人気だったガラポンゲームコーナーも再登場します☆

フード

フードエリアには、カフェワゴンが登場。

サンリオキャラクターがデザインされたクレープやドーナツ、そのほかかわいくておいしいキャラクターフードメニューが販売されます。

チケット情報

イベントは完全招待制となっており、入場にはチケットが必要です。

サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio+」からスマイル(=ポイント)を利用して「入場チケット」の抽選に申し込み、当選した方のみ当日入場できます。

抽選に申し込むためには「Sanrio+」の会員登録と、スマイルが必要です。

また「入場チケット」当選者限定で、3つのステージをそれぞれ指定席で鑑賞できる「ステージ観覧指定席チケット」(有料)の抽選に申し込みできます。

入場チケット

抽選申込期間:2024年4月16日(火)13:00〜4月26日(金)23:59 ※先着順ではありません

抽選結果発表:2024年5月10日(金)予定

必要スマイル数:入場チケット 100スマイル/人

※「入場チケット」は1人、1つのIDにつき1回のみ申込が可能です。申込時には、参加人数を1名・2名いずれか選択ください。1名につき100スマイルが必要です。落選の場合、スマイルの返却はされません。申込後のキャンセル・変更はできません

※「入場チケット」を持っている方は、イベント当日「ステージ立ち見エリア」にてステージ観覧が可能です

ステージ観覧指定席チケット

抽選申込期間:2024年5月10日(金)11:00〜5月19日(日)23:59 ※先着順ではありません

抽選結果発表:2024年5月24日(金)予定

チケット種類・料金:

みんなでお祝い!アニバーサリーステージ(11:00〜12:00) :3,000円(税込)サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ(13:00〜14:00) :3,000円(税込)サンリオかわいい運動会(16:00〜17:00) :3,000円(税込)

3つのステージをそれぞれ指定席で楽しめます。

さらに、チケットの特典として限定グッズのプレゼントやステージ企画への参加チャンスもあります。

※特典の詳細は後日公式サイトで公開されます

※各ステージの時間は、今後変更となる可能性があります

※「入場チケット」抽選結果発表時に、当選者に対して配信する当選通知メールおよび「Sanrio+」入場チケット当選クーポン内に「ステージ観覧指定席チケット」の抽選申し込み用URLが記載されます

「2024年サンリオキャラクター大賞」の結果発表をはじめとした豪華ステージイベントや、アトラクション、ショップなど限定コンテンツが盛りだくさんのイベント。

「SANRIO FES 2024(サンリオフェス)」は、2024年6月16日(日)に東京ビッグサイトにて開催です☆

