『SHERLOCK／シャーロック』映画版についてクリエイターが再び語る

英BBCの大ヒット英国ミステリー『SHERLOCK/シャーロック』を映画化したいと、クリエイターの一人でありマイクロフト・ホームズ役として出演もするマーク・ゲイティスが語ったことは以前当サイトでお伝えした通り。そんなマークが再び映画化について口を開いた。米Deadlineが伝えている。

19世紀後半から20世紀初めのイギリスを舞台にアーサー・コナン・ドイルが生んだ有名な私立探偵シャーロック・ホームズの物語を、現代風にアレンジした『SHERLOCK』。英BBCで2010年から2017年までに計4シーズンが作られたほか、2016年には原作小説と同じヴィクトリア時代に設定した特別版『〜忌まわしき花嫁』が制作され、日本では劇場にて公開された。しかし、主役コンビのシャーロック・ホームズとジョン・ワトソンを演じるベネディクト・カンバーバッチとマーティン・フリーマンが作品のヒットで売れっ子となったこともあり、7年以上新作は作られていない。

そんな状況にあった2023年7月、同作で企画・製作総指揮・脚本・出演を担ったマークが、あるメディアの質問に答える中で「『SHERLOCK』の映画を作ってみたい。そうするのは自然なことだと思うんだ」と発言。ドラマとは違う形でよみがえる可能性を匂わせ、ファンを大いに賑わせた。

そんな発言から9ヵ月近くが経ったこの度、マークが再び同件に言及。ロンドンで行われた演劇賞、ローレンス・オリヴィエ賞の授賞式に候補者として出席した彼は、Deadlineから『SHERLOCK』シリーズは戻ってくるのかを聞かれ、「分からないよ。ベネディクトとマーティンに聞いてくれ。彼らは(この会場に)来てるのかな?」とジョークを交えて返した後、映画版について質問されると「我々は今でもぜひとも映画を作りたいが、全員が集うのはとても難しいんだ」と、彼だけでなくチームは今も乗り気ながら、それぞれの多忙なスケジュールが障害となっていると述べた。

‘The Motive and the Cue’ star Mark Gatiss, nominated for ‘Best Actor’ at the #OlivierAwards, talks about his new TV show ‘Bookish’ and returning to the Sherlock Holmes world pic.twitter.com/fyj4CIXNn7

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 14, 2024