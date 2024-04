キム・ダミ＆ソン・ソックら出演のDisney+「ナインパズル」2025年に独占配信が決定

ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ 」のコンテンツブランド「スター」にて、オリジナル韓国ドラマシリーズ「ナインパズル」が2025年に独占配信されることが決定した。本作は、10年前に起きた未解決事件の唯一の目撃者であり、プロファイラーのユン・イナ(キム・ダミ)と、彼女を容疑者だと疑っている刑事キム・ハンセム(ソン・ソック)が、連続殺人事件の秘密を暴いていく本格サスペンスだ。

ソウル警察庁科学捜査課犯罪分析チームに所属する主人公のユン・イナは、10年前に叔父が殺害された事件の唯一の目撃者であり、容疑者。悲劇に見舞われた幼少期を経て、犯罪プロファイラーとして成長したイナは、危険な新事件に真っ先に放り込まれることになる。イナと共に事件を捜査するのは捜査一課のエリート刑事キム・ハンセム。謎に包まれたパズルで始まった連続殺人事件の秘密を明かすために奮闘するが、犯人は警察を翻弄するばかり……。イナを10年前の殺人事件の容疑者として批判し続けているハンセムも、新たな犠牲者を生むわけにはいかないと互いに協力し捜査することになるが……。主演のユン・イナ役を演じるのは、梨泰院クラスで爆発的な人気を博したキム・ダミ。事件現場で犯人の心理と動機を素早く推測することができる優れた捜査官を演じる。そして、理解不能な行動で周りを困惑させる一風変わった刑事で、イナと手を組み捜査に挑むキム・ハンセム役は「カジノ」シリーズでも大活躍したソン・ソックが務める。さらに、「ムービング」で父親役を好演したキム・ソンギュンも出演する。監督は、「悪いやつら」や初めてドラマシリーズを手掛けた「ナルコの神」で世界的にも評価されたユン・ジョンビンが務める。実力派の監督&キャストで贈る本格サスペンス「ナインパズル」に期待が高まる。

■番組概要

「ナインパズル」

Disney+スターにて2025年に独占配信

(C) 2025 Disney and its related entities



【キャスト】

ユン・イナ役:キム・ダミ「梨泰院クラス」「その年、私たちは」

キム・ハンセム役:ソン・ソック「カジノ」「私の解放日誌」

ヤン・ジョンホ役:キム・ソンギュン「ムービング」



【スタッフ】

監督:ユン・ジョンビン「ナルコの神」「悪いやつら」「工作 黒金星と呼ばれた男」



■関連リンク

