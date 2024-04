バンダイスピリッツは、『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』より「Special Memorize オシャレ魔女 ラブ and ベリー マジカルボタン」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年9月発送予定。2024年9月発送予定「Special Memorize オシャレ魔女 ラブ and ベリー マジカルボタン」(5,500円)

2004年から2008年まで、全国のアミューズメント施設等で稼働していたゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』より、筐体の黄色いボタンをリアルに再現した玩具が20周年を記念して登場する。ハート型の本体には筐体ボタン部を再現しており、周りも当時のデザインをベースにアレンジ。ボタンを押すことで「通常モード」と「タンバリンモード」という2通りの遊び方を楽しめる。好きなステージを選び、曲に合わせてボタンを押して遊ぶ「通常モード」には、各ステージに1曲ずつ全6曲を搭載。採点機能はないものの、ラブとベリーのボイスや、当時の筐体ゲーム内で流れた効果音など全10種を収録した。また、「タンバリンモード」では楽曲なしでボタンを叩き、タンバリンの音を鳴らして遊ぶことができる。さらに、平成時代に大流行した「デコ」を再現できるクリアデコシールも付属。周年限定ロゴやキャラクターのイラストのほか、当時のドレスカードデザインのシールなどがセットになっている。予約受付は2024年5月10日23時まで。(C)SEGA