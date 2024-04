ディズニーストアに、人気まんが家・絵本作家「えちがわのりゆき」さんの描き起こしアートを使用した『ダンボ』デザインの新コレクションが登場!

「ダンボ」と「ティモシー」をデザインした大きな耳がポイントのぬいぐるみをはじめ、クッションや夏に活躍するクールブランケットなど幅広く展開されます☆

ディズニーストア「Illustrated by Noriyuki Echigawa」『ダンボ』コレクション

販売スケジュール:

先行発売日:2024年4月19日(金)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア発売日:2024年4月23日(火)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

特集ページURL:http://disneystore.jp/echigawanoriyuki/dumbo/

ディズニーストアから、人気まんが家・絵本作家「えちがわのりゆき」さんの描き起こしアートを使用した『ダンボ』コレクションが登場。

『ダンボ』に登場する「ダンボ」とネズミの「ティモシー」が優しいタッチで描かれ、ほんわかした表情に癒やされるデザインに仕上げられています。

サーカスのモチーフとさまざまな衣装を身にまとった「ダンボ」の姿にも注目です。

今回のコレクションには、ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、巾着セットやポーチ、エコバッグ、ペンケースといった普段使いに便利なグッズが勢揃いします。

さらに、暑い季節にもぴったりなさらっとした肌触りがポイントのクールブランケットもラインナップ。

付属のポーチはにっこりした表情の「ティモシー」デザインで、かわいくコンパクトに収納することができます☆

ダンボ ぬいぐるみ Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約 高さ29.5×幅35×奥行き17cm

「えちがわのりゆき」さんによるイラストがとってもかわいいぬいぐるみ。

ほわほわやわらかな素材と優しい色味で「ダンボ」が表現されています。

ちょこんとお座りする姿と、うるうるしたつぶらな瞳もポイントです。

ダンボ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約 24.5cm

キャラクター 約 高さ17×幅22×奥行き10.5cm

チェーン 約 長さ14cm

満面の笑みを浮かべる「ダンボ」をデザインしたぬいぐるみキーチェーン。

「ダンボ」のチャームポイントである大きな耳もしっかり再現されています。

カラフルなタッチで仕上げられた『ダンボ』のロゴチャーム付きです。

ティモシー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約 23cm

キャラクター 約 高さ18×幅16×奥行き7.5cm

チェーン 約 長さ14cm

ティモシーをほわっとしたタッチで表現したぬいぐるみキーチェーン。

ほんのりピンク色に染まったほっぺと優しい笑顔も魅力的。

お家でも、おでかけ先でも、いつでも一緒にいられるぬいぐるみキーチェーンです。

ダンボ&ティモシー バニティポーチ Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:3,500円 (税込)

サイズ:約 高さ18×幅24×奥行き9cm

持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約 3cm

「ダンボ」と「ティモシー」をほわっと表現した、総柄のバニティポーチが登場。

内側の広いスペースは仕切りが付いているほか、面テープ仕様なので好みの位置で仕切ったり、取り外すこともできます。

あれこれ収納できる大きめのサイズ感なので自宅用、トラベル用におすすめです。

ダンボ&ティモシー ショッピングバッグ・エコバッグ Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:1,600円 (税込)

サイズ:収納時:約 縦7.5×横7.5×厚み3cm

使用時 約 縦29×横29×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約 18cm

キャラクターのほっこりした雰囲気に、優しい水色のパイピングがマッチしたエコバッグ。

折りたたんだバッグを留めるゴムはバッグに付いているので紛失の心配もありません。

使わないときはコンパクトに収納できる、便利なデイリー雑貨です。

ダンボ ポシェット Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:5,000円 (税込)

サイズ:約 縦25.5×横31×厚み13cm

ショルダー部分 約 110cm ※調節不可

ほわほわやわらかな素材と優しい色味で表現された「ダンボ」がかわいいポシェット。

付属のショルダーチェーンは取り外すことができます。

手持ちのショルダーストラップに付け替えたり、自宅では飾っておくこともできるディズニーグッズです。

ダンボ&ティモシー 筆箱・ペンケース Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約 高さ6.5×幅21.5×奥行き5cm

「ダンボ」のイニシャル”D”の旗を持つ「ティモシー」を頭にのせた「ダンボ」デザインのペンケース。

ファスナー部分には星をあしらったボールを描いたチャームが付いています。

内生地にピンク色をされクトした、シンプルなつくりのステーショナリーです。

ダンボ&ティモシー ブランケット ポーチ入り Cool Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:4,400円 (税込)

サイズ:ブランケット 約 縦70×横100cm

ポーチ 約 高さ28×幅21×奥行き14cm ※装飾部分を除く

プリント面に触れるとひんやりする素材を使用したクールブランケット。

ブランケットには、ほっこりする「ダンボ」や「ティモシー」のイラスト満載☆

携帯に便利な、「ティモシー」をモチーフにしたポーチの中にブランケットが入っています。

ダンボ&ティモシー 巾着 セット Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:1,800円 (税込)

サイズ:大 約 縦25×横20×厚み1cm/小 約 縦18×横14×厚み1cm

大小2種類のサイズがセットになった巾着。

大きな巾着に「ダンボ」、小サイズには「ティモシー」がプリントされています。

巾着の紐がそれぞれバイカラーになった、用途に合わせて使い分けることができるグッズです。

ダンボ トートバッグ 巾着 Illustrated by Noriyuki Echigawa

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約 縦40.5×横37×厚み2cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約 25cm

荷物に合わせてフォルムを変えられる巾着トートバッグ。

パステルブルーを基調にした、優しい色使いがポイントです。

紐を絞らない時はA4サイズもきれいに収まります。

大きな耳がポイントのぬいぐるみをはじめ、クッションや夏に活躍するクールブランケットなど幅広く展開。

ディズニーストアにて2024年4月19日より順次販売が開始される「えちがわのりゆき」書き起こし『ダンボ』コレクションの紹介でした☆

自然の中でアウトドアを楽しむミッキーのレジャーグッズ!ディズニーストア「DISNEY OUTDOOR」 自然の中でアウトドアを楽しむミッキーのレジャーグッズ!ディズニーストア「DISNEY OUTDOOR」 続きを見る

ディズニーキャラクターデザインの折りたたみ傘やアームカバー!ディズニーストア「傘・日傘・レイングッズ」 ディズニーキャラクターデザインの折りたたみ傘やアームカバー!ディズニーストア「傘・日傘・レイングッズ」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダンボとティモシーの”ほんわか”アートに癒される!ディズニーストア「Illustrated by Noriyuki Echigawa」 appeared first on Dtimes.