日本発の人気ゲームをハリウッド映画化した『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ第3作『Sonic the Hedgehog 3(原題)』にキアヌ・リーブスが出演することがわかった。米が報じている。

キアヌが演じるのは、ソニックとうりふたつの容姿を持つ黒いハリネズミのシャドウ。世紀の天才科学者、プロフェッサージェラルドによって生み出された究極生命体として、ソニックの前に立ちはだかった。

シャドウの登場は、前作『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』(2022)のラストで示唆されていた。本作ではメインヴィランとして登場することになるが、キアヌが演じるとだけあり、一層の注目が集まることになりそうだ。

シリーズ3作目では、過去作のキャストが揃ってカムバック。トム役のジェームズ・マースデンやドクター・ロボトニック役のジム・キャリー、トムの妻マディ役のティカ・サンプター、エージェント・ストーン役のリー・マジドゥーが復帰する。ソニック役のベン・シュワルツ、ナックルス役のイドリス・エルバ、テイルス役のコリーン・オショーネシーといった声優陣も続投する。監督には前2作のジェフ・フォウラー、脚本にはパット・ケイシー&ジョシュ・ミラーが就任している。主要撮影は2024年3月中旬に終了済み。

『マトリックス』『ジョン・ウィック』シリーズなど、ハリウッドのトップアクション俳優として知られるキアヌだが、アニメ作品の声優としても活躍している。近年では『トイ・ストーリー4』(2019)のデューク・カブーン役や『DC がんばれ!スーパーペット』(2022)のブルース・ウェイン/バットマン役での出演が話題となった。

映画『Sonic the Hedgehog 3(原題)』は2024年12月20日に米国公開予定。

