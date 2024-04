『ジュラシック・ワールド』シリーズ新作映画(タイトル未定)の主役候補として、ドラマ「ブリジャートン家」(2020-)などで知られるジョナサン・ベイリーが出演交渉中にあることがわかった。米が報じている。

本作は“新たなジュラシック時代”を築きあげる企画と伝えられており、クリス・プラットやブライス・ダラス・ハワード、サム・ニール、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラムといった過去シリーズの出演者は続投しない胃見込み。脚本には、『ジュラシック・パーク』(1993)と『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997)を執筆したデヴィッド・コープが復帰し、スティーブン・スピルバーグやフランク・マーシャルといった歴代シリーズのベテランがプロデューサーを続投する。

主役候補に浮上したジョナサン・ベイリーは、イギリス出身の35歳。の大ヒットドラマ「ブリジャートン家」のアンソニー・ブリジャートン役で名を知られるようになり、直近ではマット・ボマーとW主演を務めたドラマ「Fellow Travelers(原題)」が高評価を獲得した。今後は『ジュラシック・ワールド』シリーズを手がける米ユニバーサル・ピクチャーズ製作のミュージカル映画『ウィキッド(原題)』への出演を控えている。

2024年3月下旬には『アベンジャーズ』シリーズなどで知られるスカーレット・ヨハンソンが出演交渉中にあると。現在、ベイリーはスタジオとの交渉の初期段階にあるとされており、ヨハンソンを含めた交渉が成立した後、プリプロダクション(撮影前準備)がスタートするという。

米公開日は2025年7月2日。既報によれば、7月からの撮影開始が、急ピッチでの製作が目指されることになる。

