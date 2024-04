ウィリアム・シェイクスピアの戯曲『ロミオとジュリエット』は、これまでに舞台や映画など数多くのバージョンで蘇っているが、どうやら新解釈版が登場する可能性があるようだ。

『ウエスト・サイド・ストーリー』(2021)でマリア役を演じ、『ハンガー・ゲーム0』(2023)に主演したレイチェル・ゼグラーと、の学園ドラマ「HEARTSTOPPER ハートストッパー」(2022)で注目されたキット・コナーが、それぞれ自身のInstagramを更新。『ロミオとジュリエット』関連だと思われる匂わせ投稿で、2人の新プロジェクトを予告している。

双方ともにテディベアのクローズアップ写真を投稿しており、コナーはロミオを意味する「R」、ゼグラーの方はジュリエットの「J」がフィーチャーされ、どちらのコメント欄にもハートと剣の絵文字が。場所は、シェイクスピアの戯曲で舞台になったイタリアのヴェローナになっている。

現時点では、この新プロジェクトが映画なのか、それともドラマや舞台なのか、もしくはCMや別の何かなのかも明かされておらず、『ロミオとジュリエット』なのに、なぜテディベアの画像が使用されているのかも謎だ。もしかしたら誰もが知る古典を、新解釈で現代を舞台に描くのかもしれない。

ゼグラーは、上述の『ウエスト・サイド・ストーリー』に加え、主演する『白雪姫』の実写版映画が待機中で、なにかと古典作品と縁が深い。対して英国出身のコナーは、ティーンエイジャーのLGBTQ+恋愛をみずみずしく新鮮な切り口で描いた「ハートストッパー」がスマッシュヒットに。『ロケットマン』(2019)や「ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤」(2019‐2022)などにも出演している注目俳優だ。

なお、『ロミオとジュリエット』といえば、『スパイダーマン』3部作のトム・ホランドが英国のでロミオ役を演じることが話題になったばかり。2024年は、ちょっとした『ロミオとジュリエット』ブームが巻き起こるかもしれない。

