英BBCのドラマ「SHERLOCK/シャーロック」(2010-2017)の共同クリエイター・脚本家であり、シャーロックの兄マイクロフト役を演じたマーク・ゲイティスが、シリーズの映画化を望んでいることを、米に明かした。

アーサー・コナン・ドイルの小説『シャーロック・ホームズ』シリーズを大胆にアレンジした本作は、21世紀のシャーロック・ホームズが最新テクノロジーを駆使して事件を解決する様を描く新感覚ミステリー。自称“コンサルタント探偵”のシャーロック・ホームズ役をベネディクト・カンバーバッチ、元軍医のジョン・ワトソン役をマーティン・フリーマンが演じた。

Deadlineのインタビューでゲイティスは、「SHERLOCK/シャーロック」の「映画を作りたい。ただ、全員を集めるのはとても難しい」とコメント。具体的な回答を得たければ、「ベネディクト(・カンバーバッチ)とマーティン(・フリーマン)に聞くしかありません」と笑いながら語った。

ちなみにゲイティスは、2023年7月にも「シャーロックの映画はぜひ作りたい」と意欲を示しており、本作を映画化するのは「自然なこと」といた。

しかし指摘の通り、映画化にあたって最大のハードルとなるのは、キャストの再招集だろう。カンバーバッチは「シャーロック」で主演を務めたことにより、世界的に大ブレイク。(MCU)『ドクター・ストレンジ』シリーズの主演を務めるなど、ハリウッドでも活躍中だ。フリーマンも「シャーロック」出演後に、『ホビット』シリーズのビルボ・バギンズ役やMCUのエヴェレット・ロス役といった大役を次々射止めている。多忙な2人のスケジュールを合わせるのは至難の業かもしれない。

もっとも、カンバーバッチとフリーマン自身は再演に意欲的だ。過去にそれぞれシーズン5の可能性について聞かれた際、カンバーバッチは「将来的に再演がないとは言い切れません」と述べ、フリーマンは良いアイデアと良い脚本があれば「常に歓迎します」としていた。映画化であれシーズン5製作であれ、「シャーロック」復活に向けて進展があることに期待したい。

